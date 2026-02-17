Индийские NeevCloud и Agnikul Cosmos тоже готовы развернуть в космосе сотни дата-центров

Индийская аэрокосмическая компания Agnikul Cosmos совместно с облачным ИИ-провайдером NeevCloud планируют развернуть в космосе сотни небольших дата-центров, сообщает Datacenter Dynamics. Первый дата-центр должен заработать на орбите к концу 2026 года.

NeevCloud развернёт облачный дата-центр и запустит приложения для ИИ-инференса в режиме реального времени на патентованной платформе, разработанной и построенной Agnikul. Последняя известна напечатанными на 3D-принтере ракетами для запуска малых спутников. Если пилотный запуск окажется удачным, компании намерены вывести на орбиту более 600 дата-центров Orbital Edge в следующие три года. NeevCloud заявляет, что речь идёт не только о простом строительстве дата-центров в космосе, но и полностью новом уровне инфраструктуры для орбитального инференса.

По словам представителя Agnikul, технология ступени-трансформера позволяет сохранять её функциональность. Фактически речь идёт о превращении ступени в «полезные активы», в которых может размещаться оборудование и программное обеспечение, включая данные и вычислительные мощности. Это новый этап для аэрокосмической компании, позволяющий снизить цены эксплуатации и капитальные издержки, используя размещённое в многоразовых ступенях оборудование.

Помимо SpaceX, попросившей разрешение на запуск сразу миллиона спутников, с проектами космических ЦОД выступают и другие компании, например, масштабная инициатива исходит от Google и др., хотя реальная практика внедрения, вероятно, будет довольно сложной. На днях Starcloud также подала заявку на запуск 88 тыс. спутников. Это меньше, чем мегапроект SpaceX, но тоже вполне крупный проект. Помимо этих компаний, над собственными космическими проектами работают Amazon, Blue Origin, Axiom Space, NTT, Ramon.Space, Sophia Space и др.

