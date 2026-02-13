В мирных целях и не только: Google Cloud анонсировала участие в космических проектах ReOrbit и Starfish Space

Google Cloud присоединилась к проектам спутниковых облачных вычислений: Space Cloud от производителя спутников ReOrbit и Otter от компании Starfish Space, сообщает Datacenter Dynamics. Обе программы — двойного назначения, т.к. говорится о способности оборудования содействовать «обеспечению национальной безопасности». В том и другом случаях Google готова обеспечить техническую экспертизу для разработки ПО и облачных технологий.

Ранее ReOrbit из Хельсинки анонсировала облачную сеть Space Cloud — спутники предназначены для безопасной обработки и передачи данных с помощью квантового распределения ключей (QKD). Технические подробности о системе обещают раскрыть в апреле 2026 года. ReOrbit привлекла Google для создания спутниковой облачной сети по образцу наземных дата-центров последней. ReOrbit сообщает, что объединение её программно-управляемой спутниковой архитектуры и опыта Google в сфере ИИ и облачной оркестрации позволит создать инфраструктуру для удовлетворения критической потребности в суверенитете данных Европы и НАТО.

ReOrbit намерена разделить систему на сети, оптимизированные для государственных и частных клиентов. Коммерческое «пространство» для данных дистанционного зондирования Земли и результатов периферийных вычислений будет отделено от суверенной сферы, связанной с обеспечением национальной безопасности.

Сервисный спутник Otter компании Starfish Space представляет собой небольшой аппарат для обслуживания спутников и продления срока их службы, а также их утилизации по окончании их жизненного цикла. Эксплуатация предусматривается преимущественно на геосинхронной орбите. Как сообщает компания, её целью является недорогое и доступное обслуживание спутников. Для этого необходим принципиально новый подход с акцентом на программное обеспечение. Google Cloud может предоставить масштабируемые высокопроизводительные вычисления, необходимые для быстрой и надёжной организации миллионов симуляций.

После успешного демонстрационного запуска спутников Otter Pup компания Starfish Space заключила соглашение с NASA, Космическими силами США, Агентством космического развития (SDA), входящего в космические силы, а также нидерландским оператором космической связи SES.

Первая в мире миссия, предусматривающая продление срока службы космического спутника, проведена ещё в 2020 году подразделением Northrop Grumman. Тогда корабль «Прогресс» доставил на орбиту демонстрационный образец MEV-1. Аппарат предназначался для перемещения на заданную геосинхронную орбиту спутника Intelsat IS-901. Тот оставался на орбите 2025 года, после чего MEV-1 перевёл его на новую орбиту для утилизации.

Высока вероятность, что со временем подобные миссии по изменению орбит и обслуживанию позволят ремонтировать и модернизировать спутники, продлевая срок их службы и повышая безопасность космического пространства. Для подготовки специального ПО используются масштабные симуляции с использованием методов Монте-Карло в Google Cloud для моделирования различных сценариев работы в космическом пространстве.

Google занимается собственными космическими проектами. В ноябре 2025 года компания анонсировала Project Suncatcher по созданию масштабируемой ИИ-инфраструктуры в космосе.

