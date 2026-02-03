Спутник-платформа RuVDS для разработки космического ПО успешно выведен на орбиту

Разработанный ОКБ «Пятое поколение» (АО «ОКБ5») материнский космический аппарат Mule 4T успешно вывел на орбиту спутник-платформу RUVDSSat1 российского хостинг-провайдера RuVDS, предназначенную для тестирования ПО в космосе и выполнения других испытательных задач. Все спутники формата TriSAT, в том числе RUVDSSat1, управляются ОКБ с Земли. Пуск всех аппаратов TriSAT состоялся 28 декабря 2025 года с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б». С этого дня до начала февраля RUVDSSat1 был пристыкован к Mule 4T и функционировал в сервисном режиме.

После расстыковки с материнским аппаратом руководство проекта начало испытания аппаратов в самостоятельном полёте. По словам главы RuVDS, с февраля начался самостоятельный орбитальный этап проекта — цель первого этапа достигнута, на орбиту доставлены «лучшие статьи техноэнтузиастов». На следующих этапах планируется предоставить разработчикам ПО для спутников доступ к RUVDSSat1. Пока проводится подготовка, после неё аппарат начнёт выполнять обязанности «спутника-платформы». Расчётный срок службы аппарата RUVDSSat1 составляет 1 год.

По словам ОКБ «Пятое поколение», пуск можно назвать успешным в полной мере, поскольку Mule 4T штатно вывел нагрузку на целевые орбиты. Принадлежащий RUVDS спутник перешёл к автономной работе и лётных испытаний. Пока ОКБ ожидает подтверждения лётных характеристик по результатам программы испытаний. Возможные отклонения параметров и режимов, получив телеметрию, проанализирует наземная команда. Миссия, в рамках которой планируется реализовать несколько инициатив, направленных на отработку перспективных IT-решений для космоса, носит научно-исследовательский характер.

Компания RuVDS известна необычными проектами. Например, ещё в 2024 году сообщалось, что она развернёт ЦОД на дрейфующей льдине в Арктике, сбросив оборудование с борта самолёта. Летом 2025 года она запустила виртуальный ЦОД на мощностях «Ростелекома» в Заполярье. А свой первый т.н. тайнисат компания запустила в 2023 году.

