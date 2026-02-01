SpaceX попросила разрешение запустить 1 млн спутников для формирования космических ЦОД на сотни гигаватт

Миллион, миллион, миллион малых ЦОД

SpaceX направила в Федеральную комиссию связи США (FCC) планы создания группировки, включающей до миллиона спутников, из которых будет сформирован орбитальный ЦОД, сообщает Datacenter Dynamics. Компания сообщает, что намерена организовать эксплуатацию группировки с «беспрецедентными» вычислительными мощностями для ИИ-моделей.

Предполагается, что спутники заработают на высоте 500–2000 км, с наклонением от 30 ° до 97–98 ° (характерных для солнечно-синхронных орбит). Кластеры будут работать на расстоянии 50 км друг от друга. Действующая группировка Starlink размещена на высоте около 550 км, но в 2026 году высоту снизят до 480 км, чтобы быстрее сводить их с орбиты и уменьшить задержку. Пока запущено 9,5 тыс. спутников Starlink, из них в рабочем состоянии находятся около 8 тыс. В конечном счёте компания рассчитывает развернуть сеть из более 40 тыс. спутников, тогда как сейчас на орбите находятся примерно 14 тыс. аппаратов.

Предлагаемая система орбитальных ЦОД SpaceX Orbital Data Center System будет подключена к Starlink с помощью широкополосной оптической связи, а с наземными станциями Starlink будет взаимодействовать с помощью лазерной сети. Современные модели спутников Starlink получили по три лазера и обеспечивают скорость передачи данных до 200 Гбит/с, следующее поколение будет поддерживать и 1 Тбит/с.

После того, как Blue Origin анонсировала систему спутниковой связи TeraWave для наземных ЦОД со скоростью до 6 Тбит/с, Илон Маск (Elon Musk), заявил, что его лазерные решения для связи космоса с Землёй будут ещё эффективнее. Дополнительно спутники-ЦОД SpaceX будут использовать K a -диапазон для телеметрии, отслеживания и управления.

Компания утверждает, что орбитальные ЦОД сегодня являются наиболее эффективным путём удовлетворения растущего спроса на вычислительные мощности для ИИ. Запуск группировки из миллиона аппаратов, способных работать, как орбитальные ЦОД — первый шаг к созданию «цивилизации II типа» по шкале Кардашёва, способной использовать все ресурсы Солнца. В то же время они смогут поддерживать работу ИИ-приложений для миллиардов людей уже сегодня. А в перспективе будут способствовать расселению человечества по многим планетам, говорит Маск.

В зависимости от плоскости орбиты система сможет до 99 % времени полагаться на солнечную энергию. Наиболее полно освещённые орбиты предлагается использовать для постоянных вычислений, а орбиты с меньшим наклонением — для компенсации пиковых нагрузок. Охлаждение, естественно, исключительно путём излучения. Ожидаемый срок службы аппаратов составит пять лет. Впрочем, конкретные сроки запуска не называются. SpaceX попросила освободить её от требований FCC, обычно предполагающих, что половина группировки будет развёрнута в течение шести лет, а система полностью — за девять.

Обязательным условием SpaceX называет готовность к коммерческой эксплуатации ракеты Starship — только она позволит снизить стоимость вывода аппаратов на орбиту и создавать спутники больших размеров, чем раньше. Ожидается, что после ввода многоразового Starship в эксплуатацию можно будет запускать «миллион тонн спутников в год» вычислительной мощностью до 100 кВт/т. Это позволит ежегодно добавлять 100 ГВт вычислительных мощностей для ИИ. А поскольку на космос не распространяются земные ограничения для ЦОД, уже через несколько лет вывод на орбиту станет самым дешёвым вариантом для их развёртывания.

В 2025 году SpaceX утверждала, что начнёт запускать спутники третьего поколения в I полугодии 2026 года, для чего необходим полностью функционирующий корабль Starship. При этом компания часто нарушает собственные «дедлайны». SpaceX также планирует выйти в 2026 году на IPO при оценке капитализации не менее $1 трлн. По словам Маска, вырученные средства помогут покрыть расходы на проекты в области космических ЦОД. В то же время есть данные о том, что SpaceX рассматривает слияние с xAI. Также обсуждалось слияние и с другим детищем Маска — компанией Tesla.

В 2025 году Starlink запросила разместить в космосе 22 тыс. Starlink нового поколения, но получила частичную лицензию — на 7,5 тыс. аппаратов. Текущая допустимая «вместимость» компании на орбите пока составляет 19,4 тыс. спутников. Хотя Китай и подал заявку в Международный союз электросвязи (ITU) заявку на создание двух группировок общей сложностью на 200 тыс. спутников, эксперты предполагают, что пока он просто резервирует орбитальные плоскости и спектр для будущих гигаваттных проектов.

Предложение о выводе миллиона спутников — рекордное из числа дошедших до стадии подачи заявки. Планы развёртывания ЦОД в космосе имеют многие компании, включая Axiom Space, NTT, Ramon.Space, Aetherflux и Sophia Space, а Starcloud (ранее Lumen Orbit) уже вывела в космос микро-ЦОД на основе одного ИИ-ускорителя для тестов. Пор словам основателя Amazon и Blue Origin Джеффа Безоса (Jeff Bezos), через 10 с небольшим лет в космосе заработают гигаваттные ЦОД, а один из основателей Google Эрик Шмидт (Eric Schmidt) говорил, что купил компанию Relativity Space для вывода в космос собственных ЦОД.

Google в конце 2025 года анонсировала Project Suncatcher, предусматривающий создание в космосе совместно с компанией Planet дата-центров на основе тензорных ускорителей самой Google. В теории вычислительные мощности можно масштабировать до тераватт. Если создатели Starship смогут добиться многоразового использования суперкорабля, а потом увеличат частоту запусков и будут снижать их стоимость, то к 2035 году, по прогнозам Google, космические ЦОД могут стать дешевле в эксплуатации, чем наземные благодаря «условно-бесплатному» электропитанию и охлаждению.

