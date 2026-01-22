6 Тбит/с из космоса: Blue Origin готовит спутниковую сеть TeraWave для корпоративных клиентов

Основанная Джеффом Безосом (Jeff Bezos) компания Blue Origin Enterprises объявила о намерении запустить сверхскоростную спутниковую сеть связи TeraWave. Это новый конкурент популярной спутниковой группировке Starlink Илона Маска, сообщает Silicon Angle. Обеспечивающая до 6 Тбит/с сеть будет значительно быстрее, чем любая спутниковая группировка, что делает её идеальным вариантом для корпоративных клиентов, операторов дата-центров и государственных организаций, говорит компания.

Blue Origin заявила, что на старте группировка TeraWave будет состоять из 5280 спутников на низкой околоземной орбите (LEO), и ещё 128 — на средней околоземной орбите (MEO). Первые космические аппараты должны ввести в эксплуатацию в конце 2027 года. Компания не сообщила, сколько времени уйдёт на вывод в космос всех запланированных к запуску спутников.

Основная группа спутников обеспечит радиопередачу со скоростью до 144 Гбит/с, ещё 128 — оптическую, со скоростью до 6 Тбит/с. Оба варианта значительно быстрее, чем спутники Starlink Илона Маска (Elon Musk), скорость передачи данных для которых не превышает 400 Мбит/с. Маск заявлял, что намерен обновить группировку, но и после этого скорость будет лишь на уровне до 1 Гбит/с.

На официальном сайте TeraWave подчеркнула, что добавит клиентам «космический» слой к существующей сетевой инфраструктуре, обеспечив подключение к локациям, недоступным для связи с использованием традиционных методов.

Запуск TeraWave вызвал удивление многих участников рынка, поскольку у Безоса уже имеется спутниковая группировка Amazon Leo (Project Kuiper). Безос говорил, что она будет состоять из 3 тыс. спутников на низкой околоземной орбите, но эти спутники в основном предназначены для обслуживания клиентов и бизнесов, которым будет достаточно более стандартных скоростей передачи данных. По данным Blue Origin, новая группировка сможет обслуживать всего около 100 тыс. клиентов с глобальными покрытием, тогда как Leo — миллионы.

Вместе сервисы позволят составить гораздо более жёсткую конкуренцию Starlink, уже имеющему более 9 млн клиентов по всему миру. Впрочем, TeraWave и Leo будут функционировать как независимые сети, поскольку первая рассчитана на довольно узкий круг клиентов, требующий огромной пропускной способности, симметричных скоростей, большей надёжности и быстрой масштабируемости.

Blue Origin прежде всего известна проектами для космических туристов, она предлагает короткие путешествия на низкую околоземную орбиту с помощью небольшого многоразового космического корабля New Shepard. Тем не менее, амбиции компании простираются намного дальше — помимо Leo и TeraWave ведутся работы над крупной ракетой New Glenn, которая уже совершила свой первый полёт более года назад. В ходе второго запуска несколькими месяцами спустя, первую ступень New Glenn удалось успешно вернуть на Землю, повторив успех SpaceX, регулярно отправляющей грузы в космос на многоразовых ракетах.

В конечном счёте Blue Origin рассчитывает выполнять заказы для NASA точно так же, как это уже делает SpaceX, отправляя припасы и астронавтов в космос. Третий запуск New Glenn должен состояться в 2026 году, планируется отправить на поверхность Луны роботизированный посадочный модуль для демонстрации коммерческой целесообразности проекта.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: