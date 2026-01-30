Китай тоже планирует строительство гигаваттных космических ЦОД

Китай намерен отправить в космос ИИ ЦОД в следующие пять лет, бросив вызов нескольким американским компаниям, сообщает Reuters. Компания China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), главный в КНР космический подрядчик, пообещала построить космическую ИИ-инфраструктуру «гигаваттного класса» в рамках очередной пятилетки, передаёт государственная телерадиокомпания CCTV.

Новые космические ЦОД объединят возможности облачных и периферийных устройств, а также позволят добиться глубокой интеграции вычислительных мощностей, систем хранения данных и каналов связи высокой пропускной способности, что позволит обрабатывать данные с Земли в космосе.

Американская SpaceX рассчитывает использовать средства от планируемого в 2026 году IPO на $25 млрд для строительства в космосе ИИ ЦОД из-за энергии на Земле. Об этом глава компании Илон Маск (Elon Musk) завил на прошлой неделе на форуме в Давосе. По его словам, это очевидное решение, а первые проекты заработают в ближайшие два, максимум три года. По мнению Маска, солнечные электростанции на орбите смогут генерировать в пять раз больше энергии, чем их аналоги на Земле.

Китай также планирует перенести добычу электричества для ИИ-задач в космос, используя хабы гигаваттного класса с солнечным питанием для создания облака Space Cloud «промышленного» уровня к 2030 году. Об это сообщалось в декабре в одном из документов CASC. Последняя включила интеграцию космической солнечной энергетики с ИИ-вычислениями в пятилетний план китайского экономического развития. Также в плане CASC сообщается о намерении развивать космический туризм в течение той же пятилетки.

Сейчас Китай и США — основные соперники в космическом пространстве, желающие превратить космические исследования в прикладные коммерческие проекты, а также использовать космическое пространство для достижения военного и стратегического доминирования. CASC пообещала превратить Китай в ведущую космическую державу к 2045 году. Впрочем, пока ключевой проблемой Пекина является отсутствие надёжной многоразовой ракеты, которая уже есть у SpaceX. Это уже позволило компании добиться почти монопольного положения на рынке LEO-спутников (Starlink).

CASC также объявила об открытии обучающего центра School of Interstellar Navigation при Китайской академии наук, который поможет подготовить новое поколение кадров в перспективных отраслях, связанных с полётами в глубокий космос. Открытие нового образовательного учреждения свидетельствует об амбициях Китая превратиться из страны, осваивающей околоземное пространство в державу, осваивающую глубокий космос. По данным местных СМИ, следующие 10–20 лет станут «окном» для прорывного развития КНР в сфере «межзвёздной» навигации. Инновации в фундаментальных исследованиях и технологические прорывы должны преобразить картину исследования дальнего космоса. А пока что США и Китай активно конкурируют в попытке вернуть людей на Луну, которую человечество не посещало «лично» с последней миссии «Аполлон» в 1972 году.

Сегодня американские проекты космических ЦОД сыплются, словно из рога изобилия. Бывший глава Google Эрик Шмидт (Eric Schmidt) купил Relativity Space, чтобы заняться запуском космических дата-центров. На МКС прибыл прототип орбитального ЦОД Axiom Space. В октябре сообщалось, что NVIDIA поможет Starcloud отправить на орбиту первый ИИ-спутник с ускорителем H100, развернуть облачную платформу на спутнике Starcloud должна была Crusoe. Наконец, в ноябре Google поведала об инициативе Project Suncatcher, предусматривающей использование группировок спутников-ЦОД на основе своих фирменных ИИ-ускорителей. А основатель Amazon и Blue Origin Джефф Безос (Jeff Bezos) пророчит эпоху космических ЦОД гигаваттного масштаба.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: