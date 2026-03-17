NVIDIA анонсировала Space-1 Vera Rubin Module — основа для орбитальных ЦОД, которая в 25 раз быстрее H100

Глава NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) в ходе конференции GTC 2026 представил космический вычислительный модуль на архитектуре Vera Rubin. По его словам, модуль до 25 раз производительнее, чем вариант NVIDIA H100, и шесть коммерческих космических компаний уже внедрили платформу, сообщает Tom’s Hardware.

Space-1 Vera Rubin Module предназначен для орбитальных дата-центров, работающих с ИИ-моделями непосредственно в космосе. Он имеет тесно интегрированную архитектуру CPU–GPU и высокоскоростной интерконнект для работы с большими потоками данных от космических инструментов в режиме реального времени.

Также предлагается вариант NVIDIA IGX Thor для критически важных периферийных сред с поддержкой выполнения ИИ-задач в режиме реального времени, безопасной загрузки, автономных операций и др. Наиболее компактный вариант NVIDIA Jetson Orin предназначается для самых компактных устройств и рассчитан на использование в спутниках с ограниченными размерами, весом и энергопотреблением — для систем бортового «зрения», навигации и обработки данных с датчиков.

Для Земли NVIDIA предлагает ускорители RTX PRO 6000 Blackwell Series Server Edition для геопространственной разведки. Заявленная производительность — при обработке больших массивов изображений в 100 раз выше, чем у устаревших систем на базе CPU.

По данным NVIDIA, сейчас её новые платформы на Земле и в космосе используют компании Aetherflux, Axiom Space, Kepler Communications, Planet Labs PBC, Sophia Space и Starcloud, Kepler внедряет Jetson Orin в своей спутниковой группировке для управления данными и их маршрутизацией с помощью ИИ-инструментов. NVIDIA Jetson Orin применяется непосредственно в спутниках.

В октябре 2025 года основатель Amazon и Blue Origin Джефф Безос (Jeff Bezos) прогнозировал, что через 10–20 лет на орбите появятся ЦОД гигаваттного масштаба. Основными преимуществами таких решений назывались возможность непрерывного электроснабжения группировки с помощью солнечной энергии, а также упрощённая система охлаждения в космосе. Starcloud уже строит специальные орбитальные ИИ-ЦОД, предназначенные для обучения моделей и инференса непосредственно на орбите.

ИИ-ускорители IGX Thor, Jetson Orin и RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition уже доступны клиентам NVIDIA. Дата начала продаж Vera Rubin Space Module до сих пор неизвестна: заявляется, что модуль появится в продаже «позже».

Космические ЦОД — весьма перспективное направление в сфере ИИ. Одним из наиболее громких событий стала заявка SpaceX, попросившей у американских властей разрешение на вывод на орбиту миллиона микро-ЦОД. Инициатива подверглась критике Amazon как «спекулятивная», но компания столкнулась с критикой Федеральной комиссии по связи с США, потребовавшей навести порядок в собственном космическом бизнесе.

