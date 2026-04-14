Sophia Space обкатает софт на ИИ-спутниках Kepler перед запуском собственных космических ЦОД

Канадская компания Kepler Communications, развернувшая в январе вычислительный комплекс из около 40 модулей NVIDIA Jetson Orin для периферийных систем на борту 10 действующих спутников, связанных между собой лазерными каналами связи, объявила о новом партнёре — Sophia Space. Сообщается, что этот стартап будет тестировать ПО для своего уникального орбитального компьютера с помощью спутниковой группировки Kepler.

Kepler не планирует заниматься космическими ЦОД, но готова предлагать инфраструктуру для космических приложений, сообщила генеральный директор Мина Митри (Mina Mitry) изданию TechCrunch. По её словам, компания хочет стать промежуточным звеном, предоставляющим сетевые сервисы для других спутников в космосе, а также для летательных аппаратов, в том числе беспилотных, в воздушном пространстве Земли.

В свою очередь, Sophia разрабатывает модульные космические компьютеры TILE Edge с пассивным охлаждением, которые позволят решить одну из ключевых проблем крупных ЦОД на орбите: предотвращение перегрева мощных процессоров без необходимости создания и запуска тяжёлых и дорогостоящих систем активного охлаждения. В рамках партнёрства Sophia развернёт свою собственную ОС на спутниках Kepler, объединив шесть GPU на двух космических аппаратах. Проверка работоспособности ПО на орбите станет ключевым этапом снижения рисков для Sophia перед первым запланированным запуском спутника в конце 2027 года.

Для Kepler, уже имеющей 18 клиентов, это партнёрство станет дополнительным доказательством полезности её сети. В настоящее время она передаёт и обрабатывает данные, загружаемые с Земли или собираемые размещённым на собственных космических аппаратах оборудованием. Но по мере развития сектора компания рассчитывает начать подключение спутников других компаний для предоставления сетевых и вычислительных услуг.

Именно в обработке данных там, где их собирают, для более быстрого реагирования, в частности, в военной области, орбитальные ЦОД докажут свою ценность. Эта концепция отличает Sophia и Kepler от таких аэрокосмических компаний, как SpaceX и Blue Origin, или стартапов, таких как Starcloud и Aetherflux, которые привлекают значительный капитал для создания крупномасштабных орбитальных ЦОД с «земными» чипами.

«Поскольку мы считаем, что это скорее инференс, чем обучение, нам нужно больше распределённых GPU, — сказала Митри в интервью TechCrunch. — Если чип потребляет киловатты энергии, но работает только 10 % всего времени, то это не продуктивно. В нашем случае наши GPU используются без простоев». Глава Sophia Роб ДеМилло (Rob DeMillo) отметил, что с учётом того, что некоторые регионы в США уже ограничивают строительство ЦОД, развёртывание их на орбите становится всё более привлекательной альтернативой.

