Оператор AT&T жалуется на засилье «медных ОПГ», ворующих её кабели

По словам AT&T, в 2025 году только она одна пострадала от более 10 тыс. случаев воровства меди, общий ущерб составил $82 млн. Возможно, это послужит дополнительным стимулом для общеотраслевого перехода с медных сетей на современные ВОЛС, сообщает SDX Central.

В блоге компании указывается, что к концу 2025 года регистрировалось порядка 200 инцидентов еженедельно. Подавляющее большинство пришлось на Калифорнию — 7,3 тыс. краж, ущерб $54 млн. По словам компании, кража медных элементов и кабелей влияет на связь, транспорт, освещение и доступность сервисов. Речь идёт не просто о нарушении надёжности сетей связи, но и сбоям в транспортной инфраструктуре, обесточивании целых районов и др. Впрочем, когда для самой компании избавление от старых кабелей не слишком выгодно, она всеми силами старается избежать этого.

Кража меди — весьма серьёзная проблема в Калифорнии. Действуют настоящие ОПГ, привлекающие для «работы» в том числе и тяжёлую технику и совершающие одновременные кражи на одних и тех же линиях. Так, в 2025 году тысячи жителей Южной Калифорнии остались без света, в результате чего губернатор штата подписал законопроект, обязавший торговцев металлоломом и перерабатывающие компании получать подробную информацию о продавцах, запрещавший хранение лома «жизненно важной инфраструктуры» без документов о её происхождении.

Публикация в блоге AT&T появилась вскоре после того, как Федеральная комиссия по связи США (FCC) проголосовала за отмену ряда правил, усложнявших телеком-операторам отказ от медных сетей и тормозивших развёртывание современной инфраструктуры. Ранее AT&T декларировала намерение полностью вывести из эксплуатацию медные сети к 2029 году. Планируется расширение ВОЛС, а также FWA на базе 5G, в том числе в качестве временного решения на время перехода на оптоволоконные сети. Ранее AT&T сообщала, что медными подключениями пользуются всего около 3 % клиентов.

Переход на оптоволокно — весьма своевременная мера. В январе сообщалось, что электрификация промышленности, транспорта и подогреваемый ИИ бум в сфере IT-инфраструктуры сказывается на спросе на медь, используемой буквально повсеместно. Исследование S&P Global позволяет предположить, что производство металла в мире достигнет пика в 2030 году. В результате возникнет дефицит в объёме порядка 10 млн т без дальнейшего существенного увеличения добычи, что может привести к стремительному росту цен на медь, из-за которого IT-оборудование значительно подорожает.

Впрочем, другие операторы сами стараются не просто избавиться от медных сетей, но и отправить кабели на переработку, попутно заработав на цветмете — суммарно до $10 млрд. Одна только британская BT выручит £105 млн.

