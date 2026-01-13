Поставки меди достигнут максимума на пике спроса — но их может не хватить из-за бума ИИ

Эксперты IT-отрасли обеспокоены ситуацией с поставками меди. Согласно результатам недавнего исследования, спрос, вероятно, превысит предложение в течении десятилетия. Это угрожает ограничить мировое технологическое развитие, сообщает The Register. Электрификация промышленности, транспорта и подогреваемый ИИ бум в сфере IT-инфраструктуры сказывается на спросе на медь, используемой буквально повсеместно, от питающих кабелей до интерконнектов и плат.

Исследование S&P Global позволяет предположить, что мировое производство этого металла достигнет пика в 2030 году, составив 33 млн т, в то время как спрос продолжит расти и к 2040 году достигнет 42 млн т — это на 50 % больше, чем сегодня. В результате возникнет дефицит в объёме порядка 10 млн т без дальнейшего существенного увеличения добычи, что может привести к стремительному росту цен на медь, из-за которого производство электротоваров и IT-оборудования значительно подорожает. Цена металла по данным некоторых источников уже достигла рекорда в конце 2025 года.

Хотя S&P назвала доклад «Медь в эпоху ИИ» (Copper in the Age of AI), бум ИИ ЦОД не является определяющим фактором при расчётах. На первый план выходит «домашняя» электрификация по всему миру, включая развивающиеся страны. Важное влияние оказывает и развитие рынка электромобилей, солнечной и ветряной генерации, а также расширение ЛЭП. И хотя мировой спрос на медь растёт, поставки в настоящее время падают, поскольку имеющиеся ресурсы истощаются.

Первичные поставки металла горнодобывающим сектором переживают не лучшие времена, поскольку отрасль столкнулась с недостатком руд с высоким содержанием меди, ростом затрат и усложнением самой добычи. При этом ввод в эксплуатацию новых месторождений в среднем требует 17 лет. По данным доклада PricewaterhouseCoopers (PwC), добыче меди мешает и изменение климата — отрасль требует стабильных источников воды, хотя месторождения нередко находятся в засушливых регионах.

Поставки за счёт переработки вторичного сырья, по данным S&P, не могут в полной мере компенсировать дефицит. Переход телеком-компаний на оптоволоконные кабели может высвободить до 800 тыс. т меди из кабелей, но аналитики уверены, что на переработанную медь к 2040 году придётся лишь треть от всех поставок металла. Его будет недоставать даже с учётом «агрессивного» совершенствования технологий сбора.

Чтобы удовлетворить спрос, потребуются немалые усилия и инновации. S&P Global призывает сократить время выдачи разрешений, чтобы уменьшить сроки разработки месторождений, обеспечить стабильные условия инвестиций, внедрение новых технологий и расширение перерабатывающих мощностей вне уже существующих центров. На долю Китай приходится 40–50 % мировых мощностей по выплавке и переработке меди, поэтому цепочке поставок могут угрожать геополитические потрясения, особенно на фоне опасений, связанных с доминированием Китая в сфере редкоземельных металлов и не самых передовых, но весьма востребованных полупроводников.

Так или иначе, первичное производство остаётся единственным настоящим решением для компенсации дефицита, но наращивание добычи и выплавки потребует значительных усилий и инвестиций. Как заявляют в S&P, будущие поставки меди зависят не только от геологов, инженеров, логистики и инвестиций, но и менеджмента и политиков. Отмечается, что выплавка и переработка является критически важным этапом в цепочке поставок, особенно если добывающие мощности сконцентрированы в ограниченном числе стран.

В докладе подчёркивается, что для создания более надёжной системы поставок меди необходимо многостороннее сотрудничество и большая региональная диверсификация. При этом в сложившихся геополитических условиях само многостороннее сотрудничество надладить не всегда просто.

Ещё в 2024 году сообщалось, что развитие генеративного ИИ всё больше зависит от доступности качественных данных, пресной воды, электроэнергии и чистой меди. В августе 2025 года эксперты BloombergNEF (BNEF) пришли к выводу, что рост дата-центров усугубит нехватку и без того дефицитного металла.

