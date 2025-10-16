NVIDIA поможет Starcloud отправить в космос первый ИИ-спутник с H100

Появление массовых космических дата-центров уже не за горами. В скором времени вывести на орбиту ИИ-спутник намерен стартап Starcloud (ранее Lumen Orbit), участвующий в грантовой программе NVIDIA Inception.

В Starcloud заявляют, что в космосе доступна практически неограниченная возобновляемая энергия, которая даже с учётом расходов на запуск на порядок дешевле, чем на Земле. При этом постоянное нахождение Солнца в «пределах прямой видимости» позволяет отказаться от мощных резервных источников питания. Затраты ожидаются в основном до вывода в космос, а после предполагается десятикратная «экономия» углеродных выбросов в течение всего жизненного цикла в сравнении с ЦОД на Земле. Охлаждение в космосе тоже практически «бесплатное» и «безлимитное».

Запуск спутника запланирован на ноябрь 2025 года. Речь идёт о дебютном использовании ИИ-ускорителей NVIDIA H100 в космосе. 60-килограммовый спутник Starcloud-1 размером с небольшой холодильник должен обеспечить в 100 раз более эффективные вычисления, чем любой предыдущий космический проект аналогичного назначения.

На начальном этапе космические дата-центры будут применяться для анализа данных наблюдений за земной поверхностью. Обработка данных в режиме реального времени в космосе обеспечивает огромные преимущества в критических ситуациях — при распознавании лесных пожаров, получении сигналов о бедствии и др. Инференс в космосе, т.е. там же, где будут собираться данные, позволяет выдавать результаты практически немедленно, снижая задержки с часов до минут.

Методы наблюдения за Землёй включают съёмки камерами в нескольких диапазонах и радарами с синтезированной апертурой (SAR) для создания трёхмерных карт с высоким разрешением. SAR, в частности, генерируют около 10 Гбайт данных в секунду, поэтому обрабатывать информацию на месте намного выгоднее, чем отправлять её на Землю.

В Starcloud подчёркивают необходимость быть конкурентоспособными на фоне наземных ЦОД, поэтому компания выбрала ИИ-ускорители NVIDIA. Вместе с тем Starcloud — недавний «выпускник» программы Google for Startups Cloud AI Accelerator, поэтому для тестов будет использоваться LLM Gemma. Что касается будущих запусков, в перспективе Starcloud рассчитывает перейти на платформу NVIDIA Blackwell.

Ещё осенью 2024 года сообщалось, что Lumen Orbit проектирует на орбите гигантские гигаваттные дата центры. Идея популярна — основатель Amazon Джефф Безос (Jeff Bezos) в начале октября заявлял, что в космосе скоро появится множество ЦОД гигаваттного масштаба.

