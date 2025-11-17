«Ростелеком» пробурил под Камой уникальный кабельный переход для трансроссийской интернет-магистрали TEA NEXT

Завершился очередной этап строительства ТрансЕврАзийской волоконно-оптической линии связи (ВОЛС TEA NEXT). «Ростелеком» закончил кабельный переход протяжённостью более 3 км под рекой Камой. Для прокладки применяли метод горизонтального направленного бурения. Ранее компания уже построила кабельные переходы на всём протяжении TEA NEXT — через Волгу, Вятку, Енисей, Обь и Томь и др. реки со сложными скальными грунтами. При этом переход через Каму на Урале считается уникальным — самый сложный участок протяжённостью более 1,3 км проходил под речным фарватером.

Переход удалось выполнить с пятого раза — только на основные работы ушло десять месяцев, не считая времени на подготовку. В компании подчёркивают, что работы выполнялись с учётом экологических требований и требований ФБУ «Администрация Камского бассейна внутренних водных путей» к размещению навигационных знаков. Кроме того, в прибрежной защитной полосе и в русле реки «Ростелекомом» проведены комплексные работы по восполнению и сохранению биоресурсов и естественной для них среды. Например, в Воткинское водохранилище отправились 60 тыс. мальков стерляди.

Компания «Атлас», выступающая заказчиком TEA NEXT и созданная «Ростелекомом» специально для выполнения этого проекта, отмечает, что завершение прокладки перехода через Каму стало ключевой вехой в проекте TEA NEXT, а само строительство ведётся в запланированные сроки с соблюдением экологических стандартов.

TEA NEXT соединит запад и восток России, охватив по пути крупные города стран, получив выходы на границы России с Монголией и Китаем, а также посадочную станцию в Приморском крае, от которой можно проложить кабель до Южной Кореи. Стройка идёт в 27 регионах. На маршруте сформируют пункты обмена трафиком в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. Всего реализация проекта должна обойтись в 28,1 млрд руб.

Проектная ёмкость ВОЛС составляет 96 тёмных волокон, их намерены использовать в качестве транзитного ресурса для связи с отечественными операторами стран Европы и Азии. Утверждается, что проект имеет особое значение для связи Азии с Европой, поскольку является надёжной альтернативой подводным кабелям, проложенным в Индийском океане и вблизи Египта. При строительстве впервые использованы волокна категории G.654Е, позволяющие организовать каналы передачи данных по 19,2 Тбит/с на пару волокон. Также возможно использование DWDM.

