«Ростелеком» открыл в Ставрополе дата-центр уровня Tier III

«Ростелеком» ввёл в эксплуатацию ЦОД в Ставрополе, на базе которого планируется предоставлять государственным и корпоративным заказчикам различные услуги, включая вычислительные мощности и ресурсы хранения. Объект, размещённый в специально построенном здании, соответствует уровню Tier III.

Как отмечается, в Северо-Кавказском федеральном округе и Ставропольском крае практически отсутствуют крупные коммерческие дата-центры. Открытие новой площадки «Ростелекома» позволит обеспечить высокую скорость работы сервисов для региональных заказчиков: задержки, как утверждается, составляют менее 10 мс для пользователей внутри Ставрополья.

«ЦОД представляет собой ключевой элемент современной инфраструктуры, обеспечивающий надёжное хранение и обработку данных, поддержку стабильной работы информационных систем и защиту конфиденциальной информации в условиях растущих киберугроз. Особенно значимо наличие ЦОД для органов государственной власти и местного самоуправления», — говорит директор ставропольского филиала «Ростелекома» Роман Завязкин.

Мощность дата-центра составляет 200 кВт, а показатель PUE находится на уровне 1,3–1,5. Машинные залы рассчитаны на 24 стойко-места. На площадке установлен дизель-генератор. Кроме того, предусмотрено резервирование систем кондиционирования.

Заказчикам будут предоставляться услуги размещения серверного оборудования, аренды облачной инфраструктуры и защищённых каналов связи для безопасного обмена данными. Запуск дата-центра, как ожидается, будет способствовать развитию цифровой экономики Ставропольского края.

