«Т-Технологии» зарегистрировали новую компанию для строительства своего третьего дата-центра

Группа «Т-Технологии», в состав которой в числе прочего входит «Т-Банк», создала ООО «Т-ЦОД-3» в рамках проекта по строительству третьего дата-центра. Новая организация зарегистрирована в Можайске в Московской области, а её учредителем значится компания «Т-Проекты» (входит в «Т-Технологии»).

О намерении развернуть собственную сеть ЦОД группа «Т-Технологии» объявила в ноябре 2024 года. Тогда сообщалось, что мощность каждого объекта составит 50 МВт, а количество серверов — свыше 100 тыс. Ожидается, что эта инфраструктура дата-центров обеспечит бесперебойную работу Т-экосистемы, предоставив ресурсы для таких высоконагруженных задач, как обработка и хранение данных, генерируемых при обслуживании более 50 млн клиентов.

Ранее группа зарегистрировал две компании — ООО «Т-ЦОД-1» во Владимирской области и ООО «Т-ЦОД-2» (в Серпухове Московской области). Строительные работы на соответствующих площадках уже ведутся. А в июне 2025-го стало известно, что «Т-Технологии» рассматривают возможность создания третьего дата-центра. Для этого проекта как раз и учреждено ООО «Т-ЦОД-3».

Известно, что уставной капитал новой организации составляет 10 тыс. руб. Её основным направлением работ указана «деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая» (код по ОКВЭД 62.09). Среди дополнительных видов деятельности — распределение электроэнергии, сбор и обработка сточных вод, строительство жилых и нежилых зданий, производство земляных работ, производство электромонтажных работ и пр. Пост генерального директора занимает Сергей Смоленко, который также возглавляет ООО «Т-ЦОД-1» и ООО «Т-ЦОД-2».

По прогнозам, строительство собственных ЦОД позволит «Т-Технологиям» сэкономить 26 млрд руб. до 2030 года, а в дальнейшем ежегодная экономия составит около 10 млрд руб. благодаря частичному отказу от дорогостоящей аренды инфраструктуры и объединению арендованных площадей с собственными. Формируемая сеть дата-центров также поможет группе усилить позиции в области ИИ, снизив зависимость от внешних ограничений и обеспечив стабильный рост в условиях дефицита вычислительных мощностей.

