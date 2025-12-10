MWS Cloud втрое увеличила облачные мощности на Дальнем Востоке

Компания MWS Cloud (входит в МТС Web Services) завершила масштабное расширение облачной инфраструктуры на Дальнем Востоке, увеличив в три раза вычислительные мощности во Владивостоке. Виртуальная инфраструктура развёрнута в ЦОД уровня Tier III. Ранее в 2025 году MWS Cloud также в 3,3 раза расширила мощности своей облачной площадки в Сибири.

Для усиления облачной платформы на базе VMware во владивостокском дата-центре были установлены серверы с процессорами частотой 3,25 ГГц и большим объёмом оперативной памяти. Такая конфигурация позволила инженерам MWS Cloud обеспечить оптимальные условия для работы высоконагруженных систем, крупных баз данных, корпоративных решений уровня SAP и «1С».

«Мы стремимся, чтобы компании в разных частях страны могли получать доступ к облачным ресурсам вблизи своих производственных площадок. В рамках этой стратегии несколько лет назад MWS Cloud запустила зону доступности во Владивостоке. За эти годы потребление облачных сервисов на Дальнем Востоке значительно выросло. Поэтому, чтобы удовлетворить потребности местного бизнеса в вычислительных мощностях, MWS Cloud более чем в три раза расширила мощности в дата-центре во Владивостоке. Это позволит местному бизнесу ещё больше увеличить использование облачных мощностей и быстрее масштабировать собственные IT-системы», — говорится в заявлении MWS Cloud.

