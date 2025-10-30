МТС вложит 10 млрд руб. в развитие облачного направления MWS Cloud

МТС запустила публичное, импортонезависимое облако MWS Cloud Platform собственной разработки, которое соответствует требованиям регуляторов РФ. По словам компании, платформа позволит заказчикам размещать и обрабатывать в облаке данные любого объёма и формата с неограниченным масштабированием. На развитие своего облачного направления компания МТС намерена потратить более 10 млрд руб. в 2025 году, сообщает Forbes со ссылкой на главу МТС Web Services. По его словам, инвестиции в MWS Cloud предназначены для развития облачной платформы, инфраструктуры для облака и дата-центров.

Разработанная компанией платформа с июня работала в режиме закрытого тестирования с ограниченным количеством сервисов, а сейчас полноценно выходит на рынок. Уже доступны сервисы Compute, VPC, CDN, Object Storage и IAM. В режиме превью запущены Artifact Registry (Docker), Certificate Manager (SSL/TLS), а также Managed PostgreSQL, Managed Kafka, Managed Kubernetes, KMS (управление криптографическими ключами), Secret Manager и сервис для использования LLM MWS GPT в облачной платформе. В 2026 году будет продолжено развитие IaaS/PaaS. Также со времением возможно появление направления периферийных вычислений.

По оценкам iKS-Consulting, российский рынок облачных инфраструктурных сервисов растёт хорошими темпами, в текущем году он должен вырасти на 36 % до 229 млрд руб. MWS работает в сегментах IaaS и PaaS много лет, и в I полугодии она занимала пятое место среди крупнейших облачных провайдеров страны (доля 5 %). Предполагается, что соответствующий рынок до 2030 года будет расти в среднем на 27 % в год, а отдельные сегменты, особенно связанные с ИИ, растут особенно активно и потенциал рынка ещё не исчерпан. Особенно отмечен сегмент PaaS, именно в нём MWS намерена предлагать широкий спектр услуг, передаёт Forbes.

В январе сообщалось, что почти все крупные компании России используют облачные сервисы, а в июне появилась новость, что инфраструктура в публичном облаке России ежегодно увеличивается почти на треть. В сентябре MWS Cloud заявила, что направит на развитие дата-центров 6,5 млрд руб.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источники: