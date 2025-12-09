МТС построила новый модуль на 125 серверных стоек в своём ЦОД в Ленинградской области

МТС ввела в эксплуатацию четвёртый модуль в центре обработки данных в посёлке Фёдоровское Ленинградской области. Новый модуль ЦОД оснащён 125 серверными стойками и позволил довести общую ёмкость вычислительного комплекса до 500 стойко-мест. Модуль, как и весь дата-центр, будет задействован для размещения корпоративных систем МТС, а также облачных мощностей MWS Cloud.

Первые два модуля центра обработки данных МТС в посёлке Фёдоровское были введены в эксплуатацию осенью 2020 года. Третий — осенью 2024 года. ЦОД имеет сертификат надёжности Tier III, общая мощность, подведённая к объекту, составляет 16 МВт. Особенностью дата-центра является система адиабатического охлаждения, что позволяет снизить годовой показатель PUE до 1,15.

