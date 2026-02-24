Российский рынок модульных ЦОД в 2025 году вырос на 20 %

Российский разработчик и производитель модульных центров обработки данных GreenMDC рассказал о положении дел на рынке и тенденциях развития отрасли. По оценкам GreenMDC, в 2025 году объем рынка модульных ЦОД в России увеличился на 20 %, при этом рост спроса со стороны заказчиков составил около 30 %. Размеры модульных дата-центров также продолжают увеличиваться: в 2025 году они стали достигать 50–100 стоек, а в некоторых случаях — доходить до 500 стоек и более.

Одной из главных тенденций прошедшего года стало изменение параметров IT-инфраструктуры. Если 2–3 года назад максимальная нагрузка на стойку составляла 10–15 кВт, то в 2025 году наметился переход к более высокоплотному оборудованию. Началась реализация объектов с уровнем нагрузки 25 кВт на серверный шкаф и выше. Одновременно с ростом мощностей продолжился тренд на использование Edge-ЦОД. Заказчики всё чаще стали отказываться от размещения данных в крупных централизованных дата-центрах в пользу локальных решений, приближенных к конечному потребителю. Это обеспечивает максимальную скорость передачи данных, что критично для работы многих современных систем.

В течение года активный интерес к модульным центрам обработки данных проявляли крупные промышленные предприятия, геологоразведочные организации, государственные структуры, а также научно-исследовательские институты, внедряющие упомянутые вычислительные комплексы с целью оптимизации производственных процессов и «умного» управления системами. Заметный спрос сформировал сектор ретейла и логистики, что во многом объясняется ростом популярности маркетплейсов. Подобного класса дата-центры часто используют в складских комплексах для аналитики, управления, унификации и оптимизации различных процессов. Часто необходимость в модульных ЦОД возникает для аналитики дорожного движения.

