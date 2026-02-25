Омниканальная коммуникационная платформа МТС Exolve включена в Реестр российского ПО

Компания МТС Exolve, предлагающая отечественный конструктор омниканальных диалогов для бизнеса и принадлежащая ПАО «МТС», сообщила, что её одноименная коммуникационная платформа была включена в Реестр российского ПО. Платформа зарегистрирована в категории «Программное обеспечение для решения отраслевых задач в области информации и связи».

Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (Реестр российского ПО) — это система учета программ российского происхождения. Включение в реестр требует, чтобы правообладатель был из РФ, а ПО работало без использования иностранных компонентов. Продукты, находящиеся в реестре, гарантируют компаниям надёжность, соответствие стандартам безопасности и долгосрочную стабильность. Они всегда доступны на российском рынке вне зависимости от внешних факторов.

Цифровая платформа МТС Exolve была запущена в январе 2023 года. Она позволяет бизнесу интегрировать различные каналы связи (звонки, SMS, мессенджеры, роботы) в свои приложения и CRM-системы через API. Благодаря платформе можно автоматизировать общение с клиентами, анализировать его и выстраивать сложные сценарии звонков, в том числе с использованием роботов и виртуальной АТС.

«Платформа коммуникационных решений МТС Exolve — это актуальный ответ современным задачам бизнеса в области коммуникаций с клиентами. Над ее созданием работала большая команда, учитывала задачи и потребности бизнеса, который искал решение, позволяющее в режиме «единого окна» осуществлять, контролировать и повышать эффективность общения с клиентами. — говорит генеральный директор МТС Exolve Рамиль Биккужин. — Наша платформа — уникальный продукт на рынке, который по своим качествам не уступает, и даже наоборот, во многом превосходит зарубежные аналоги. Включение в реестр — это не только признание заслуг команды разработки, но и подтверждение ожиданий наших клиентов, которые повышают эффективность своих коммуникаций, используя сервисы, отвечающие самым современным требованиям».

Платформа МТС Exolve и другие сервисы из реестра избавляют компании от зависимости от иностранных разработчиков и минимизируют риски для бизнеса, позволяя строить долгосрочные планы, не меняя инструменты.

