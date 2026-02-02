Экология в приоритете: проект энергоэффективного ЦОД МТС получил прописку в федеральном реестре углеродных единиц

Компания «Мобильные ТелеСистемы» сообщила о регистрации проекта «Строительство ЦОД с энергоэффективной системой охлаждения на площадке ПАО "МТС"» в российском национальном реестре углеродных единиц.

Проект энергоэффективного дата-центра реализован МТС на территории модульного ЦОД в Тосненском районе Ленинградской области. В основе проектного решения лежит использование энергоэффективной адиабатической системы охлаждения для сокращения показателей удельного потребления энергоресурсов на единицу произведённого холода. Ожидается, что в перспективе до 2032 года проект позволит сократить выбросы парниковых газов совокупным объёмом 1375 тонн СО 2 -эквивалента.

«Ленинградский модульный ЦОД МТС — первый климатический проект в российской телеком-отрасли. Согласно углеродной стратегии, наша цель — снижение углеродоемкости на 60 % к 2030 году по сравнению с 2021 годом, и мы рассчитываем, что тиражирование строительства современных ЦОД повысит энергоэффективность компании за счёт снижения потребления электроэнергии. Регистрация проекта в реестре — важный шаг к достижению стратегических задач МТС в области управления выбросами парниковых газов и углеродного менеджмента», — говорится в заявлении оператора.

