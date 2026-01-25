Оптика в каждый дом: Германия намерена отказаться от медных интернет-подключений в пользу ВОЛС

Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) продвигает инициативу, предполагающую поэтапно отключать устаревшие медные кабельные сети с переходом на прямое оптоволоконное подключение конечных потребителей (FTTH). Предложение пока носит рекомендательный характер и адресовано отрасли в целом, законодателям и структурам Евросоюза, сообщает Heise Online.

Так, регулятор предложил отключать медные сети в отдельных регионах в случае, если там FTTH (без использования проводного подключения на последнем участке) охватывает не менее 80 % домохозяйств. Кроме того, основной оператор ВОЛС должен предлагать конкурентам оптовые продукты на приемлемых условиях — чтобы те смогли делать клиентам собственные предложения по принципу Open Access.

Отказ от медных сетей в каждом регионе должен занять три года, причём за два года до запланированной даты перехода запрещается предложение новых решений на базе DSL. Зоны миграции предлагается определять, исходя из структуры медной сети. При этом по возможности будут учитываться и административные границы. Некоторое время ещё есть — первые принудительные отключения, вероятно, произойдут не ранее 2030 года, на весь процесс может уйти до десяти лет.

Bundesnetzagentur предлагает сформировать общегосударственный план миграции на ВОЛС, должны быть указаны ключевые этапы перехода и сроки его завершения. Deutsche Telekom критикует инициативу, поскольку речь фактически, идёт о принуждении к смене провайдера с нарушением принципов свободной конкуренции. Кроме того, Deutsche Telekom предлагает включить в планы миграции коаксиальные кабельные сети, которые также используются для интернет-доступа, но Bundesnetzagentur выступает против, поскольку нужна конкуренция именно в области FTTH по принципам Open Access, иначе может появиться новая монополия.

Для повсеместного отключения медных сетей потребуются инвестиции и новые правовые нормы, поскольку пока контролирует отключение таких сетей именно Deutsche Telekom, которая является и крупнейшим владельцем ВОЛС в стране, что не может не вызывать опасений конкурентов. Monopolkommission, независимая антимонопольная комиссия при правительстве Германии, подчеркнула, что без решительных действий властей Deutsche Telekom сможет перенести свою монополию с медных кабельных систем на оптоволоконные.

Так или иначе, Bundesnetzagentur рассчитывает, что пока инициатива будет воспринята не как прямое руководство к действию. Прямые указания были бы преждевременными, поскольку изменения сейчас рассматриваются и на уровне министерств, а повлиять на дальнейшее развитие может и общеевропейский Digital Networks Act, над проектом которого ведутся активные работы. Переход на оптоволокно планируется весьма своевременно — медь из старых кабелей пригодится для ИИ ЦОД, а сами телеком-операторы смогут на этом неплохо заработать.

