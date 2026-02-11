MWS Cloud запустила сервис Managed Kubernetes в промышленную эксплуатацию

Компания MWS Cloud (входит в МТС Web Services) сообщила о запуске Managed Kubernetes — управляемого PaaS-сервиса для развёртывания и эксплуатации кластеров Kubernetes в облаке.

Managed Kubernetes позволяет создавать кластеры Kubernetes в облачном окружении MWS Cloud Platform и берёт на себя большую часть работ по обслуживанию кластеров, в том числе: обновление операционных систем и программного обеспечения, обеспечение работоспособности и безопасности контейнерной инфраструктуры, мониторинг управляющих компонентов. Решение также предоставляет роли для управления доступом к кластерам и возможность интеграции с другими инструментами MWS Cloud Platform — например, с Artifact Registry для работы с образами и Helm-чартами. Сервис поддерживает Kubernetes версии 1.34.x.

В рамках сервиса также доступны автоматическое масштабирование рабочих узлов, гибкая настройка ресурсов, сервисные окна для плановых операций, интеграция с IAM и сетевой инфраструктурой облака. Поддерживаются подключения постоянных томов хранения данных с использованием CSI (Container Storage Interface) и управление сетевой балансировкой на уровне кластера при помощи Cloud Controller Manager (CCM).

Managed Kubernetes подходит для использования в широком спектре отраслей — от информационных технологий и e‑commerce до финансового сектора, медиа и промышленности. Развёртывание кластера занимает несколько минут и доступно в режиме self‑service через консоль MWS Cloud Platform, а также с использованием CLI и API.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: