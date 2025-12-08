И запитать, и охладить: LG и LS сделали Microsoft пакетное предложение на инфраструктуру для ИИ ЦОД стоимостью миллиарды долларов

Топ-менеджеры южнокорейских LG Group и LS Group посетили штаб-квартиру Microsoft в США для того, чтобы предложить всеобъемлющий план внедрения ИИ-инфраструктуры нового поколения. Это довольно редкий случай координации действий компаний на уровне высшего руководства для привлечения внимания одного из ключевых инвесторов в ИИ, сообщает The Korea Herald.

Вместо того, чтобы предлагать отдельные продукты, южнокорейская делегация представила комплексную концепцию, направленную на решение двух главных проблем современных ЦОД — высокого тепловыделения и высокого энергопотребления. Вместо закупок компонетов по отдельности у компаний вроде Vertiv или Schneider Electric, в последнее время не готовых похвастаться малыми сроками поставок оборудования, Microsoft получила чрезвычайно выгодное пакетное предложение от вертикально интегрированных участников цепочки поставок.

Для решения проблем с теплоотводом LG предложила передовые технологии терморегуляции вроде прямого жидкостного охлаждения чипов, системы иммерсионного охлаждения и чиллеры с центробежными компрессорами на магнитных подшипниках. Все эти решения направлены на оптимизацию использования энергии и улучшения коэффициента PUE. Ранее уже было объявлено о партнёрстве LG и Microsoft в вопросе охлаждения будущих ИИ ЦОД.

LS предложила инфраструктурные решения, связанные непосредственно с подачей энергии, в том числе технологию шин, заменяющих громоздкие кабели для экономии места и снижения тепловыделения в условиях высокой плотности размещения оборудования в стойках, высоковольтные трансформаторы и системы подключения к энергосетям. LS включила в пакет предложений и аккумуляторные энергохранилища для сглаживания потребления в часы пиковых нагрузок.

Хотя южнокорейские СМИ поспешили сообщить, что крупномасштабная сделка с Microsoft, стоимость которой оценивается в несколько миллиардов в год, уже подписана, участники делегации выпустили официальное уведомление о том, что окончательного соглашения ещё нет и дальнейшее взаимодействие продолжают обсуждать. Впрочем, присутствие топ-менеджеров двух крупных южнокорейских бизнес-групп в Редмонде уже свидетельствует о серьёзном настрое южнокорейского бизнеса позиционировать себя как инфраструктурного партнёра мирового уровня для ИИ-проектов.

Стремление к унификации и объединения технологий прослеживается и среди других игроков рынка ЦОД. Так, в ноябре сообщалось, что NVIDIA ужесточит контроль над выпуском ИИ-платформ, задвинув Foxconn и других партнёров на второй план.

