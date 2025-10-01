OpenAI построит ИИ ЦОД Stargate в Южной Корее, а Samsung поможет ей создать плавучие дата-центры

OpenAI подписала с Samsung Electronics и SK hynix письмо о намерениях, предусматривающее поставку чипов памяти знаменитому ИИ-стартапу. Дополнительно сообщается о намерении построить ЦОД Stargate на юго-западе Южной Кореи при участии SK Group. Кроме того, SK Telecom создаёт независимую ИИ-компанию с инвестициями $3,5 млрд в течение пяти лет. В рамках сотрудничества южнокорейские компании планируют нарастить выпуск DRAM — до 900 тыс. пластин в месяц, которые понадобятся для передовых моделей OpenAI.

Samsung и её дочерние структуры Samsung SDS, Samsung C&T (Construction and Trading) и Samsung Heavy Industries помогут в реализации проекта Stargate Korea, в том числе со строительством и эксплуатацией ЦОД, облачными сервисами, консалтингом, а также внедрением и управлением сервисами для бизнесов, желающих интегрировать ИИ-модели OpenAI в свои внутренние системы.

Упоминаются даже судостроение и морское дело. В частности, сотрудничество предусматривает совместную разработку плавучих ЦОД. Подобные объекты имеют определённые преимущества перед традиционными, поскольку им не требуется свободных участков земли, лишних расходов на охлаждение и углеродные выбросы таких проектов обычно невелики. Компании также изучают возможности создания плавучих электростанций и центров управления.

Проект Stargate был запущен OpenAI в январе, при содействии Oracle, SoftBank, и MGX из Абу-Даби и уже заработали его первые ЦОД. Планируется инвестировать $500 млрд в цифровую инфраструктуру в следующие четыре года для обслуживания вычислительных потребностей OpenAI. На прошлой неделе OpenAI анонсировала строительство новых ЦОД Stargate в США, включая дата-центры в Техасе, Нью-Мексико и на Среднем Западе. Планируется реализация проектов Stargate и в других странах помимо Южной Кореи, например — в Великобритании и Норвегии.

