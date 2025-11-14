NVIDIA собралась сама выпускать все ИИ-системы, задвинув Foxconn и других партнёров на второй план

Компания NVIDIA готовится изменить текущую бизнес-модель в контексте ИИ-серверов. Она намерена получить под свой контроль производство систем искусственного интеллекта целиком, а не отдельные элементы цепочек поставок, сообщает Wccftech.

Если обычно экосистема поставок NVIDIA опирается на партнёров, выпускающих компоненты конечных продуктов — Foxconn, Quanta и Wistron — со своими собственными разработками, то в будущем компания фактически возьмёт под контроль всё производство вплоть до уровня стоек.

До сих пор NVIDIA поставляла в основном ключевые компоненты, такие как ИИ-ускорители и системные платы вроде Bianca Port UPB. Тем не менее, в ходе отчёта Wistron за III квартал 2025 года представитель JPMorgan заявил, что компания, похоже, переходит к «прямым поставкам» полноценных систем.

Если раньше NVIDIA отвечала за ключевые элементы стоек — ИИ-ускорители и платы, — то за остальную архитектуру отвечали подрядчики вроде Foxconn, Quanta и других компаний.

Теперь, как полагают в JPMorgan, NVIDIA станет напрямую поставлять системы Level-10 (почти полный блок серверной стойки). Компания унифицирует конструкцию систем, заставит подрядчиков строго придерживаться предлагаемых чертежей и дизайна и запретит использование проприетарных архитектур, созданных самими подрядчиками.

Фактически — это развитие философии MGX-архитектуры, предполагающей единые стандарты от серверного узла до полнофункциональной ИИ-фабрики. При этом время развёртывания таких комплексных систем сократится с 9-12 месяцев до 90 дней.

Поскольку 80 % системы будет предварительно определяться NVIDIA, новые платформы вроде Rubin/Rubin CPX можно будет внедрять ускоренными темпами.

NVIDIA выиграет от быстрого вывода систем на рынок, роста маржинальности и расширения так называемого «общего адресуемого рынка» (TAM). В Wistron утверждают, что новая модель выгодна и заказчикам, поскольку ключевые работы по созданию ИИ-оборудования всё равно выполняет компания-подрядчик.

В целом NVIDIA стремится перейти от роли обычного поставщика ИИ-чипов к модели, при которой IT-гигант контролирует развёртывание инфраструктуры целиком. Это как ускорит выпуск ИИ-систем, так и укрепит позиции компании.

Впрочем, пока информация об изменениях поступает из сторонних источников — в самой NVIDIA её не подтверждали.

