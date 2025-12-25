Считавшаяся утерянной легендарная ОС UNIX V4 по случайности была найдена в архивах, восстановлена и запущена полвека спустя

Профессору Роберту Риччи (Robert Ricci) из Школы вычислительной техники Калерта при Университете Юты (Kahlert School of Computing) удалось восстановить хранившуюся на ленточном накопителе выпуска 1970-х годов UNIX V4, первую в истории версию операционной системы UNIX, ядро которой было написано на новом на тот момент языке программирования C. Как сообщает ресурс The Register, её можно скачать с Internet Archive и запустить в SimH.

Для восстановления данных Риччи воспользовался программой readtape, разработанной Леном Шустеком (Len Shustek) из Музея компьютерной истории (Computer History Museum). Как и более известный инструмент Greaseweazle для архивирования старых дискет эта программа вместо того, чтобы пытаться скопировать байты или секторы с носителя — другими словами, обработанные цифровые данные — напрямую работает с магнитным слоем накопителя, что делает возможным исправление некоторых ошибок. В данном случае только два блока не считывались должным образом, но и собранных данных оказалось достаточно для восстановления их содержимого.

На Internet Archive хранится «сырой» образ размером 1,6 Гбайт, хотя сама лента имеет ёмкость 40 Мбайт. Анджело Папенхофф (Angelo Papenhoff) предложил более компактную версию, дополненную файлом README с объяснением, как её запустить. Восстановленные данные содержат всего лишь около 55 тыс. строк кода Version 4 Unix, из которых около 25 тыс. строк написаны на C, и менее тысячи строк комментариев. По-настоящему Unix начала разрастаться с седьмым изданием — Unix V7. Она стала вирусной, а её преемники, форки и переписанные версии были широко приняты в индустрии и академических кругах.

