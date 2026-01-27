В Серпуховском районе Подмосковья появится крупный дата-центр

В Серпуховском районе Подмосковья продолжается строительство центра обработки данных, сообщается на сайте Главного управления государственного строительного надзора Московской области. Речь, по-видимому, идёт об объекте «Т-ЦОД 2» Т-Банка, который расположен близ деревни Дашковка и реализуется застройщиком ООО «РБ Лизинг» в четыре этапа. Начало работ было положено в октябре 2025 года, а завершение планируется осуществить к концу 2033 года.

Первая очередь дата-центра предусматривает ввод в эксплуатацию нескольких ключевых строений: центральный корпус («ЦОД-А») общей площадью 7395 м2, предназначенный для размещения серверного оборудования и обработки данных. Склад площадью 3547 м2 для хранения технологического оборудования. Трёхэтажный административный блок площадью 2232 м2, оборудованный помещениями для работы сотрудников и зонами отдыха. Отдельно стоящие строения — контрольно-пропускной пункт (315 м2) и хозяйственный корпус (359 м2).

Вторая, третья и четвертая очереди строительства продолжат наращивание вычислительных мощностей с постройкой трёх дополнительных корпусов ЦОД, установкой дополнительного энергетического оборудования и резервуаров для хранения топлива для дизельных генераторных установок, используемых в качестве источников аварийного резервного питания.

В сообщении Главгосстройнадзора Московской области отмечается, что мощности дата-центра будет задействованы для поддержания стабильной работы электронных государственных сервисов. При этом оснащение центра будет ориентировано на использование отечественных решений совместно с зарубежными аналогами, соответствующими установленным техническим регламентам и международным стандартам качества. Общий штат обслуживающего персонала ЦОД составит 49 человек, среди которых специалисты разных профилей, руководители и рабочие.

