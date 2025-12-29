«Каталитик Пипл» стала владельцем 25 % АО «Селектел»

Компания «Каталитик Пипл», созданная МКПАО «Т-Технологии» и ХК «Интеррос» для инвестирования в высокотехнологичный сектор, приобрела 25 % провайдера IT-инфраструктуры АО «Селектел» (Selectel).

Сообщившая об этом в своём Telegram-канале Selectel подчеркнула большие перспективы партнёрства с компанией «Т-Технологии», поскольку синергия с экосистемой «Т» позволит максимально реализовать потенциал её бизнеса.

Олег Любимов, генеральный директор Selectel, отметил совпадение видения двух компаний. По его словам, объединение их компетенций обеспечит возможность создавать продукты и сервисы, которые будут задавать стандарты для всего российского IT-рынка. Согласно прогнозу Selectel, потребность в IT-инфраструктуре будет и дальше расти в течение ближайших 10 лет двузначными темпами, в том числе за счёт внедрения цифровых проектов с использованием AI.

В свою очередь, в «Т-Технологиях» отметили, что инвестиция в крупнейшего в России независимого провайдера IT-инфраструктуры выполнена в полном соответствии с долгосрочной стратегией технологического развития группы. «Мы видим большие перспективы для развития специализированной AI-инфраструктуры и масштабных платформенных решений. Сочетание экспертизы "Т" в области AI с уникальным инфраструктурным опытом Selectel открывает для нас множество возможных синергий, как для нужд группы, так и для B2B-клиентов обеих компаний», — заявил президент «Т-Технологий» Станислав Близнюк.

Как сообщают «Ведомости», стоимость 25 % уставного капитала АО «Селектел» оценивается примерно в 16 млрд руб. Приобретение выполнено за счёт денежных потоков, полученных «Каталитик Пипл» от предыдущих инвестиций.

Согласно отчёту Selectel, в I полугодии 2025 года её выручка увеличилась на 46 % год к году — до 8,9 млрд руб. Капитальные затраты составили 3,7 млрд руб., причём большая часть этой суммы (2,5 млрд руб.) была израсходована на приобретение серверного оборудования.

По данным iKS Consulting, Selectel входит в топ-3 крупнейших по выручке компаний на рынке инфраструктурных облачных услуг (IaaS). Как прогнозируют в iKS Consulting, к 2028 году облачный рынок в РФ вырастет до 464 млрд руб. при среднегодовых темпах роста около 30 %.

