iKS-Consulting: российский рынок облачных сервисов вырастет в 2025 году до 416,5 млрд рублей

Компания iKS-Consulting опубликовала отчёт, посвящённый результатам исследования «Российский рынок облачный инфраструктурных сервисов 2025», целью которого была оценка текущего состояния и динамики развития отечественного рынка облачных услуг, а также анализ конкурентной ситуации и позиций ведущих игроков рынка. В ближайшие пять лет облачный рынок в России будет расти высокими темпами и к 2030 году достигнет 1,2 трлн руб. при среднегодовых темпах роста в 24,4 %, прогнозируют в iKS-Consulting.

В отчёте указаны результаты анализа рынка сегмента IaaS и PaaS в публичных и гибридных облаках. Ранее рассматриваемый в едином отчёте по облачным услугам сегмент SaaS (аренда ПО и приложений) был выделен в отдельное исследование. Исследование было проведено в августе-ноябре 2025 года.

Как указано в отчёте, в 2025 году на российском рынке облачных услуг сохраняются тренды, сложившиеся в предыдущие годы, включая активный рост и трансформацию, обусловленные импортозамещением, развитием ИИ и повышением требований к безопасности. В основе роста рынка лежит расширение областей цифровизации и рост уровня проникновения аутсорсинга в ИТ-инфраструктуру. Также продолжающаяся цифровая трансформация экономики сопровождается внедрением ИИ-технологий в различные бизнес-процессы.

Уход из России западных гиперскейлеров ускорил переход на российские облачные решения и вызвал высокий спрос на услуги по миграции с зарубежных облачных платформ на отечественные решения, что потребовало аудита инфраструктуры и переноса данных. Также спрос на высокотехнологичные платформы потребовал активного развития отечественных разработок в области IaaS, PaaS и SaaS-платформ, в первую очередь, для госсектора, сферы финансов и для критически важной инфраструктуры.

Начавшийся в 2022 году процесс перехода в облака российских провайдеров продолжается в текущем. В настоящее время, как следует из результатов опроса участников рынка, вопросы поставок облачными провайдерами решены, хотя сроки и условия поставки стали менее комфортными для покупателей. Также отмечен значительный рост роли государственного заказчика (B2G) на российском ИТ-рынке, что обусловлено централизованной политикой по миграции органов власти на единую облачную инфраструктуру и развитием цифровых госуслуг.

Некоторые компании начинают активно развивать собственную ИТ-инфраструктуру: строят частные облака, как полностью на собственной инфраструктуре, так и с использованием предложений облачных провайдеров. По мнению исследователей iKS-Consulting, этот тренд сохранится в ближайшие годы, сдерживая развитие сегмента публичных облаков. Неопределённость экономической перспективы делает аренду облака более предпочтительным вариантом, чем инвестиции в собственную инфраструктуру (on-premise). В пользу этого выбора свидетельствует и фактор высокой цикличности спроса на ресурсы при обучении и использовании больших языковых моделей (LLM), утверждают исследователи.

По оценкам iKS-Consulting, объём российского рынка облачных сервисов, включая IaaS, PaaS и SaaS, в 2024 году увеличился в годичном исчислении на 32,8 % до 322,3 млрд руб. Предполагается, что в 2025 году рынок составит 416,5 млрд руб. или $4,84 млрд (рост год к году на 29,2 и 37,5 % соответственно). В числе факторов роста рынка в 2024–2025 гг. исследователи назвали:

увеличение проникновения облачных услуг;

миграцию значительной доли пользователей в российские облака из зарубежных после начала действия западных санкций в отношении России с весны 2022 года;

слабые инвестиции в инфраструктуру в условиях высокой ключевой ставки ЦБ РФ, актуальности замены CAPEX на OPEX;

государственные меры по защите национального рынка;

рост доверия к облачным услугам со стороны крупного бизнеса;

политику многих компаний оп оптимизации затрат на ИТ-инфраструктуру.

Крупнейшими игроками рынка IaaS в 2024 года были компании Cloud.ru, ГК «РТК-ЦОД», Selectel, MWS и Yandex Cloud с 66 % всей выручки от услуг IaaS в публичных и гибридных облаках. Вышедшая в лидеры Cloud.ru значительно увеличила долю рынка за счёт предоставления услуг, связанных с ИИ, а также услуг в публичных и гибридных облаках. Сместившаяся на второе место ГК «РТК-ЦОД» имеет собственную сеть дата-центров, являясь крупнейшим игроком на рынке коммерческих ЦОД и предлагая услуги колокации в Москве, Санкт-Петербурге и многих других городах РФ.

На рынке PaaS, составившем в 2024 году 33 млрд руб., лидируют Cloud.ru с долей рынка 45,53 % и Yandex.Cloud (23,65 %). Драйвером роста Cloud.ru является доступ к сервисам для создания и работы с ИИ-моделями, облачные сервисы для реализации отраслевых сценариев и разработки. В свою очередь Yandex.Cloud предлагает платформы для баз данных и услуги по управлению кластерами Kubernetes. Обе компании также лидируют в сегменте синтеза и распознавания речи и изображений.

Согласно прогнозу iKS-Consulting, в 2025 году по совокупной выручке от услуг IaaS и PaaS первые два места останутся за лидерами сегмента IaaS — Cloud.ru и «РТК-ЦОД». Третье место у Yandex Cloud благодаря высоким темпам роста в обоих сегментах рынка. Замыкают пятёрку Selectel и МWS. Суммарно на первую пятёрку приходится около 70 % рынка.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: