Рынок коммерческих ЦОД в России показал антирекорд по приросту стойко-мест

Согласно данным iKS-Consulting, в I половине 2025 года строительство ЦОД в России значительно сбавило темпы — в стране введено втрое меньше новых мощностей, чем за год до этого, во многом из-за проблем с финансами: нехваткой инвестиций с ростом затрат. Всё это происходит на фоне дефицита стойко-мест в ключевых регионах, Москве и Санкт-Петербурге, и дальнейшей концентрации рынка в руках нескольких лидеров.

В I полугодии в коммерческих дата-центрах России появились 3,7 тыс. новых стоек, что в три раза меньше год к году. Если по итогам 2024 года прирост количества стойко-мест составил 15,3 % (суммарно 81,2 тыс.), то в текущем году они, вероятно, составят 5,5 % (85,7 тыс.). Завершение реализации многих проектов коммерческих ЦОД перенесли с 2025 на 2026–2027 гг. Ранее органический рост рынка коммерческих ЦОД характеризовался вводом в эксплуатацию «волнами», но подобного зарегистрированному в I полугодии изменения динамики рынок не видел уже 10 лет.

По словам аналитиков, имеется дефицит финансовых и кадровых ресурсов. Игрокам рынка сложно получить финансирование из-за высокой стоимости заёмного капитала и ставки ЦБ. Сложившаяся ситуация приводит к неопределённости в планировании дальнейших вложений. Более того, многие страдают от иностранных санкций, из-за которых затруднена закупка оборудования, и возросших требований к обеспечению безопасности данных. Общий объём рынка коммерческих ЦОД в РФ по выручке в 2024 году составил 130,9 млрд руб. (+16,3 % год к году): 38,8 % пришлось на колокацию, 53,8 % — на облачные сервисы.

По итогам прошлого года основной объём введённых стоек пришёлся на Московский регион (77,2 %) и Санкт-Петербург (9,5 %), а прочим регионам досталось лишь 13,3 %. В этом году географическое распределение существенно не поменяется. В среднесрочной перспективе аналитики ожидают возведение удалённых от клиентов дата-центров и микро-ЦОД на их территории. Среди прочего ожидается переход госструктур на сервисную модель.

В пятёрку лидеров по количеству стойко-мест вошли РТК-ЦОД, IXCellerate, Росатом, DataPro и Selectel, лидерами по подведённой мощности считаются они же в аналогичном порядке. При этом концентрация рынка только усилится. Согласно прогнозу, к концу 2025-го у РТК-ЦОД будет введено суммарно 27 637 стойко-мест, у IXCellerate — 10 329, а у Росатома и DataPro — 6570 и 6553 соответственно.

Максимальная разрешённая электрическая мощность коммерческих ЦОД в 2025 году, как ожидается, составит 990,6 МВт (+18 % год к году). Средняя максимальная разрешённая мощность на стойку составляет чуть более 10 кВт, средняя IT-мощность стойки — 5,98 кВт. В среднесрочной перспективе ожидается ограниченный рост спроса на стойки высокой плотности для ИИ-проектов, рост цены строительства 1 кВт и стоимости аренды, а также развитие ЦОД с неоднородной отказоустойчивостью.

