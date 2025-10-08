Selectel представила российскую серверную платформу на базе AMD EPYC 9005 Turin

Компания Selectel объявила о разработке собственной материнской платы, предназначенной для построения российских серверов на процессорах AMD EPYC 9005 Turin. Новинка дополнит представленные ранее серверы SSE-I112-G6 и SSE-I224-G6 на базе Intel Xeon 6 (6700).

Изделие рассчитано на установку двух чипов в исполнении SP5, которые могут насчитывать до 192 вычислительных ядер. Доступны 24 слота для модулей оперативной памяти DDR5-6400. Платформа допускает подключение до 24 накопителей NVMe (PCIe 5.0) формата SFF и до 12 устройств стандарта LFF, что позволяет создавать высокопроизводительные серверы хранения данных.

Прочие технические характеристики платы таковы: два разъёма OCP NIC 3.0 x16, два сетевых порта 1GbE, по два порта USB 3.2 на передней и задней панелях, контроллер ASPEED AST2600 (прошивка собственная). Могут быть использованы два райзера с поддержкой разъёмов FHFL PCIe 5.0: два x16 в первом и один или два x8/x16 во втором. Упомянуто управление питанием FPGA.

По заявлениям Selectel, серверы на новой материнской плате могут заинтересовать корпоративных заказчиков из финансового сектора и телеком-операторов. Кроме того, такие устройства могут найти применение в сферах ИИ и НРС. Потенциальными покупателями также названы SaaS-компании, которые стремятся сократить операционные расходы.

Заместитель генерального директора по разработке и эксплуатации продуктов Selectel, отмечает, что выпуск решений на базе процессоров AMD в дополнение к Intel-продуктам даёт возможность диверсифицировать технологические платформы. Это важно в условиях сформировавшейся геополитической обстановки, когда поставки зарубежных CPU могут быть нестабильными. Кроме того, заказчики получают дополнительную гибкость при построении IT-инфраструктуры.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: