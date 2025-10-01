Selectel проведёт ежегодную флагманскую конференцию Selectel Tech Day 2025 в Москве

Selectel, крупнейший независимый провайдер сервисов IT-инфраструктуры в России, проведёт флагманскую конференцию Selectel Tech Day 8 октября 2025 года в Цифровом Деловом Пространстве в Москве. На мероприятии эксперты компании и приглашённые спикеры поделятся лучшими практиками в управлении и развитии IT-инфраструктуры. Конференция будет актуальна для представителей компаний, которые стремятся обеспечить стабильную цифровую основу для развития бизнеса — CIO, СTO, руководителей IT-команд и технических специалистов.

Гости смогут принять участие в трех тематических треках:

«Реальный опыт»: бизнес-кейсы от тех, кто работает с нагрузкой 24/7. Истории трансформации, миграций, гибридных подходов в развитии IT-инфраструктуры.

«ML без спецэффектов»: вся правда о работе с моделями в разработке и продакшене. Особое внимание — инфраструктуре для ML.

«Технический бэкстейдж»: от Kubernetes и сетей до грамотно настроенного мониторинга, DevSecOps и систем безопасности.

Ведущие эксперты IT-отрасли расскажут о последних трендах в построении надёжной инфраструктуры, поделятся опытом и многолетней экспертизой развития облачных сервисов, а также обсудят актуальные подходы, с помощью которых можно быстрее тестировать, запускать и масштабировать проекты.

Ключевыми темами на мероприятии станут:

Анонсы новых запусков и продуктовые обновления Selectel;

Кейсы построения гибридной IT-инфраструктуры и частных облаков;

Тренды в ML и подбор инфраструктуры для AI-проектов;

Информационная безопасность и DevSecOps;

Развитие PaaS — Kubernetes, S3 и другие сервисы.

На конференции гостей ожидает технологическая выставка с 15-ю уникальными стендами и интерактивными зонами для знакомства с продуктами Selectel и партнёрами компании. Также будет организована онлайн-трансляция мероприятия.

За наполнением программы и списком спикеров можно следить на странице мероприятия. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация на сайте конференции.

Selectel Tech Day — ежегодная флагманская конференция компании Selectel. В 2025 году мероприятие пройдёт в 9-ый раз. Программа включает в себя анонсы и запуски новых продуктовых решений компании, а также доклады о трендах в развитии IT-инфраструктуры от ведущих экспертов отрасли. Участникам также доступны тематические дискуссии, воркшопы и нетворкинг с представителями ведущих российских компаний. В 2024 году мероприятие собрало более 2 000 онлайн и офлайн зрителей.

