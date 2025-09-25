Selectel запустила программу OpenFix по работе с открытым кодом за вознаграждение

Selectel, крупнейший независимый провайдер сервисов IT-инфраструктуры в России, анонсировал запуск проекта OpenFix, в рамках которого намерена выплачивать IT-специалистам денежные вознаграждения за участие в работе по развитию и исправлению ошибок в программном обеспечении c открытым кодом. Инициатива направлена на поддержку сообщества Open Source и призвана привлечь больше ресурсов к повышению безопасности и надёжности подобных решений.

Принять участие в проекте OpenFix может любой желающий, обладающий навыками программирования и разработки ПО. Для этого необходимо ознакомиться с условиями программы, выбрать из предложенного списка задачу по исправлению или доработке кода и отправить заявку для регистрации в проекте. За выполненную работу производится соответствующая оплата, при этом код реализованных проектов публикуется под пермиссивной лицензией с сохранением авторства и указанием участника, который работал над задачей.

Задачи в OpenFix поделены на три уровня, предполагающих переписывание известных открытых проектов на язык Rust для обеспечения их надёжности и безопасности, пакетизацию ПО для Debian, чтобы пользователи быстрее получали полезные программы в официальных репозиториях, и исправление ошибок в существующих открытых проектах. Размер вознаграждения зависит от сложности задачи и может достигать 350 тыс. руб.

Программа OpenFix нацелена на создание дополнительных стимулов для разработчиков и укрепление сообщества, что в конечном итоге способствует повышению надёжности и безопасности Open Source-решений, используемых повсеместно. Важным аспектом такой модели является возвращение доработок в общий репозиторий теми, кто использует код для своих продуктов. Это формирует устойчивую экосистему, способствуя более тесному взаимодействию и развитию Open Source-проектов в России, говорится в сообщении Selectel.

