«Билайн» присоединится к проекту трансъевразийской оптоволоконной магистрали TEA NEXT

Телеком-оператор «Билайн» заключило стратегическое партнёрство с ООО «Атлас». Компания присоединится к развитию Трансъевразийской волоконно-оптической линии TEA NEXT. Соответствующий договор заключён в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026), сообщает CNews.

Оптоволоконная магистраль TEA NEXT призвана соединить запад и восток России, обеспечив новые каналы связи для крупнейших городов страны. Предусмотрены выходы на границы с Китаем и Монголией, а также подключение к береговой станции подводных линий связи в Находке. Ранее сообщалось, что «Белтелеком» проложит сегмент ВОЛС TEA NEXT на территории Беларуси.

Согласно договору с «Атласом», в аренду «Билайну» достанется восточный участок магистрали в Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Предполагается, что это крайне благоприятно скажется на надёжности и отказоустойчивости сети «Билайна». Кроме того, у оператора появятся дополнительные возможности для развития магистральной транспортной инфраструктуры, а издержки при её модернизации и наращивании пропускной способности снизятся. Такие возможности чрезвычайно важны в свете старения прежних магистральных линий ВОЛС в России — в первую очередь это касается отдалённых территорий на востоке страны.

Инициаторы проекта TEA NEXT рассчитывают, что новая линия связи обеспечит основу для передачи растущего трафика по территории страны, будет способствовать развитию облачных сервисов и цифровых проектов, а также реализации партнёрских инициатив. Кроме того, в перспективе планируется удовлетворить растущие потребности в транзите данных по маршруту Европа — Азия с минимальными задержками и высокой отказоустойчивостью.

По словам представителя «Билайна», участие в ключевом для отрасли проекте TEA NEXT через долгосрочную аренду новых оптических волокон даст оператору возможность развивать магистральную транспортную сеть и повысит надёжность каналов для дальнейшего развития. Фактически речь идёт о стратегической инвестиции в развитие собственной линии связи на востоке России и укрепление технологической независимости сети оператора.

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