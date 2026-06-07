У Rutube появится первый собственный ЦОД стоимостью до 5–7 млрд рублей

Входящий в «Газпром-медиа» (ГПМ) видеохостинг Rutube до конца 2026 года начнёт строить первый собственный ЦОД. Работы будут вестись в Ленинградской области, сообщают «Ведомости».

По данным представителя ГПМ, ввод в эксплуатацию запланирован на 2028 год, «вводная мощность» ЦОД составит от 3 МВт, на первом этапе будет использоваться более 160 стоек и 2 тыс. серверов. При этом ожидается использование «импортозамещённого» серверного оборудования. Планируемый показатель PUE должен составить не более 1,3.

Предполагается, что новый ЦОД поможет расширить вычислительные мощности Rutube для хранения и обработки видео, а также развивать новые ИИ-направления и работать с инструментами на основе машинного обучения. По имеющимся данным, в настоящее время инфраструктура платформы размещена в арендованных или партнёрских ЦОД.

По расчётам iKS-Consulting, сам объект на 3 МВт обойдётся в $20–30 млн, причём стоимость серверов и оборудования может оказаться в 10 раз выше стоимости самого объекта. Совокупная стоимость проекта, по некоторым оценкам, может составить 5–7 млрд руб.

По словам представителя РТК-ЦОД Константина Степанова, вероятно использование серверного оборудования российских производителей на базе чипов Intel и AMD. Такие решения есть у российских вендоров Yadro, «Аквариус», Delta Computers и др.

Для работы с ИИ могут применяться ускорители NVIDIA или альтернативные решения китайского производства. Искусственный интеллект, вероятно, может быть использован для автоматической модерации видео, поиска по видеоконтенту, распознавания речи, генерации субтитров и др. На первом этапе мощности в 3 МВт для таких задач, вероятно, будет достаточно.

Как считают в компании «Интеллектуальная аналитика», Rutube намеревается конкурировать за внимание и лояльность пользователей, поэтому контент должен запускаться незамедлительно и в высоком разрешении. Поэтому дата-центр в Ленинградской области может стать ключевым узлом CDN для всего Северо-Западного федерального округа. При этом наличие собственного объекта даёт возможность оптимизировать логистику трафика и не переплачивать за аренду огромных объёмов хранения в коммерческих ЦОД.

Впрочем, полного отказа от сторонних площадок в обозримой перспективе ожидать не приходится. Даже крупнейшие цифровые площадки часто обращаются к смешанной модели, при которой часть инфраструктуры находится в собственных ЦОД, а оставшаяся — в коммерческих дата-центрах. Это позволяет быстро резервировать мощности, масштабировать инфраструктуру и запускать новые сервисы.

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