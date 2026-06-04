«Яндекс» применит концепцию кампусов ЦОД и жидкостное охлаждение для быстрого развёртывания ИИ-мощностей

Коллектив Yandex Infrastructure объявил о пересмотре подхода к строительству ЦОД и охлаждению оборудования. Предполагается, что строительство «кампусов» из нескольких ЦОД рядом друг с другом и использование систем жидкостного охлаждения (СЖО) помогут ускорить развёртывание ИИ-сервисов компании.

Концепция «кампусов» не нова и активно применяется в России и за рубежом. Считается, что строительство нескольких ЦОД в одном месте, использующих общую внешнюю инфраструктуру, даст возможность более эффективно использовать имеющиеся ресурсы, сократить расходы и поднять мощность в три раза — до 180 МВт (в сравнении с немногим более 60 МВт сегодня).

По данным «Яндекса», это рекордный для России уровень, позволяющий обеспечить пользователям гибко масштабировать сервисы под собственные задачи с гарантированной надёжностью.

Параллельно компания внедряет в своих ЦОД системы жидкостного охлаждения. Для этого специально разработаны дополнительные стойки-сайдкары с жидкостно-воздушными гибридными радиаторами.

Такое оборудование позволяет использовать СЖО в ЦОД с воздушным охлаждением (фрикулингом) без необходимости масштабной и сложной реконструкции дата-центров. Комбинация технологий позволяет эффективно управлять температурой оборудования и даёт возможность быстрее адаптировать инфраструктуру к росту нагрузок, связанных с задачами самого «Яндекса» и его внешних партнёров.

Статистика IDC за 2024 год показывала, что уже на то время 22 % дата-центров применяли СЖО. По мере роста вычислительных нагрузок на фоне широкого внедрения ИИ, внедрение таких систем становится крайне желательным для более эффективного отвода тепла и снижения энергопотребления.

По данным «Яндекса», использование фрикулинга и отказ от доохлаждения обеспечивает показатель PUE на уровне 1,1 — один из лучших для ЦОД в мире. Внедрение СЖО позволит ещё больше снизить затраты энергии и укрепить экологическую безопасность дата-центров.

Команда готовит внутреннюю инфраструктуру «Яндекса», необходимую для всех сервисов компании: дата-центры, сеть, распределённые хранилища данных огромного объёма, а также платформы для разработки и внедрения и инфраструктуру для машинного обучения.

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