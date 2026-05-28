Yandex B2B Tech, Selectel и MetaMentor представили ИИ ПАК по подписке

Yandex B2B Tech совместно с Selectel и MetaMentor представила AIaaS (AI-as-a-Service) ПАК для on-premise развёртывания по подписке платформы Yandex AI Studio. Рещение позволит компаниям быстро развернуть ИИ-проект с размещением инфраструктуры в собственном контуре и соблюдением регуляторных требований и внутренних политик. ПАК включает три компонента: ИИ-платформу Yandex AI Studio, GPU-серверы Selectel и услуги MetaMentor по внедрению, настройке и интеграции решения в ИТ-контур компании.

Как сообщается в пресс-релизе, в новом формате доступны все основные возможности Yandex AI Studio: генеративные модели, инструменты для работы с данными и файлами, файловый поиск и визуальные интерфейсы для создания ИИ-агентов даже без навыков программирования. Также в решение могут быть включены ИИ-инструменты для офисной работы. Selectel предоставляет в аренду GPU-инфраструктуру с размещением на площадке заказчика и обязательством по обслуживанию и обновлению оборудования. В частности, доступны платформы NVIDIA HGX A100/B200/B300, RTX PRO 6000 и др., а также ИИ-сервер собственной разработки Selectel. На подготовку и доставку оборудования клиенту уйдёт до пяти рабочих дней.

На MetaMentor лежит задача помочь подготовить решение к запуску, включая интеграцию платформы с корпоративными системами заказчика и помощь в создании ИИ-агентов под его задачи. В дальнейшем MetaMentor продолжит системно сопровождать проект, оказывая техническую и клиентскую поддержку по всем вопросам, а также обновляя ПО.

Yandex Cloud, Selectel и MetaMentor выводят новый продукт на рынок on-premises платформенного ПО на базе ИИ, который, по данным совместного исследования Yandex Cloud и AHD, составил в России в 2025 году около 16 млрд руб. Значительная часть компаний уже развёртывает ИИ в локальном контуре, поэтому новое решение может вызвать интерес среди заказчиков.

