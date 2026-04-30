VK Tech предложила бизнесу платформу VK AI Space для создания и запуска ИИ-агентов

VK Tech представила платформу VK AI Space, позволяющую разрабатывать и запускать кастомных ИИ-агентов. Основой платформы стали большие языковые модели (LLM), в том числе — собственные разработки группы VK, обученные на российских данных. Кроме того, использованы популярные модели open source, а также ML-модели, предназначенные для работы систем компьютерного зрения, распознавания аудио и др.

Подчёркивается, что интеграция с корпоративным ПО VK Tech позволяет быстро включать новые ИИ-сценарии в рабочую среду сотрудников компаний-клиентов, например — создавать ИИ-боты в VK WorkSpace. Платформа имеет набор уже готовых ИИ-агентов под распространённые задачи: для подготовки документов и создания протоколов встреч, перевода материалов, составления кратких резюме представленных данных, поиска по корпоративным базам знаний. Платформу протестировали на реальных внутренних ИИ-проектах VK.

Особенностью платформы является возможность VK AI Space создавать изолированный контур для каждого ИИ-агента, что позволяет клиентам выбирать заранее, к каким системам агент получит доступ и что именно ему разрешено делать. После получения задачи агент самостоятельно планирует этапы её выполнения, работает с доступными инструментами и адаптируется к новым данным. Даже если принятое решение будет ошибочным, ИИ-агент не сможет выйти за пределы сферы своей ответственности и нанести ущерб смежным системам. При этом можно в любое время проверить шаги агента и наличие ошибок.

Изолированные контуры VK Tech позволят сокращать время от пилотного проекта до начала реальной эксплуатации, что даст возможность масштабировать применение ИИ в организациях экономически эффективно, говорит компания. Помимо возможности развернуть VK AI Space на собственных мощностях клиента, предусмотрена работа платформы в облаке VK Cloud. Кроме того, предусмотрено предоставление готового программно-аппаратного комплекса по подписке.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: