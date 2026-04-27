«К2Тех» запустил платформу для управления ИИ-гипотезами и оценки экономического эффекта инициатив

Системный интегратор «К2Тех» представил «ИИ-офис» — платформу для работы с инициативами в области искусственного интеллекта. Решение ориентировано на компании, которые переходят от локальных пилотных проектов к масштабному внедрению ИИ-технологий в рабочие процессы. Продукт помогает структурировать весь цикл внедрения: от сбора и приоритизации гипотез до запуска проектов и точного расчёта возврата инвестиций (Return On Investment, ROI).

«ИИ-офис» предоставляет единое пространство для всех инициатив организации в сфере технологий машинного обучения и искусственного интеллекта на базе нейронных сетей. В системе предусмотрены инструменты, которые позволяют вести сквозной трекинг каждой идеи: от контроля статусов и назначения ответственных до расчёта финансово-экономической модели и мониторинга хода проверки.

В состав платформы включены следующие инструменты:

матрица потенциала — позволяет оценивать гипотезы по двум группам параметров: ожидаемому эффекту для бизнеса и сложности реализации;

ROI-калькулятор, учитывающий набор коэффициентов и метрик для разных отраслей, включая производство, HR и сервисные функции;

средства для работы с портфелем ИИ-инициатив, которые организованы в формате канбан-доски.

На платформе «ИИ-офис» уже собраны реализованные бизнес-сценарии «К2Тех» и партнёров компании для различных отраслей и функций предприятия. Данный каталог кейсов позволяет организациям выбирать подходящие гипотезы и на их основе выстраивать собственные решения. Среди примеров — мониторинг кредитно-гарантийных сделок, ускорение обработки заявок, автоматическая генерация проектной документации и интеллектуальный анализ статистических данных по внешнеэкономической деятельности.

