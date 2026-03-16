70 % российских компаний продолжают использовать софт Atlassian

Около 70 % отечественных организаций до сих пор продолжают использовать неподдерживаемые версии программных решений Jira, Confluence и Trello австралийской компании Atlassian. Об этом свидетельствует проведённое системным интегратором «К2Тех» исследование.

Согласно представленным «К2Тех» сведениям, лишь 15 % организаций ведут активную миграцию с решений Atlassian. Ещё 15 % приступили к пилотным проектам. Основная масса демонстрирует выжидательную позицию: 46 % опрошенных компаний находятся на стадии оценки вариантов, 10 % вообще не начинали процесс миграции. Таким образом, 7 из 10 предприятий все ещё продолжают эксплуатацию решений Atlassian, которые официально не поддерживаются. При этом 53 % опрошенных компаний оценивают срок миграции в 1–2 года, а 28 % считают, что им потребуется более двух лет. Оставшаяся часть считает реалистичным завершить миграцию в срок до одного года.

Напомним, с 30 марта 2026 года Atlassian официально прекратит продажи новых лицензий Data Center по всему миру и сфокусируется на реализации глобальной стратегии перевода клиентов с серверных лицензий на облачную модель. Для российского бизнеса такой вариант неприемлем, в первую очередь — по причине корпоративных политик безопасности, запрещающих хранение чувствительных данных за пределами контура компании.

«С 2022 года некоторые компании продлевали лицензии Atlassian через иностранные юрлица, но переход вендора на облачную модель сделал эти схемы невозможными. Легальный доступ к облачным сервисам Atlassian для российских пользователей отсутствует, а для крупного бизнеса и окологосударственных структур он исключён также требованиями к размещению данных на сторонних серверах. В результате единственным доступным сценарием остаётся использование устаревших серверных версий без поддержки вендора. Однако такой подход сопряжён с нарастающими рисками: неустранимые уязвимости, несовместимость с актуальными ОС и невозможность интеграции с корпоративными системами», — поясняет системный интегратор «К2Тех», прогнозирующий в текущем году массовый переход отечественного бизнеса на российские аналоги Atlassian.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: