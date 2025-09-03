Импортозамещение продолжает оставаться основным драйвером IT-расходов в российских компаниях

Импортозамещение продолжает оставаться в фокусе внимания предприятий различных отраслей и сфер деятельности. Об этом свидетельствует исследование динамики IT-бюджетов отечественных организаций, проведённое системным интегратором К2Тех.

Согласно представленным К2Тех данным, 48 % опрошенных компаний финансового сектора в 2025 году увеличили IT-бюджеты, ещё треть сохранили их на уровне прошлого года, а 21 % сократили. При этом ключевыми драйверами расходов стали импортозамещение и регуляторные требования: лицензии и сопровождение дорожают, а нормативные требования ужесточаются. Средства также перераспределяются в более наукоёмкие направления, такие как искусственный интеллект.

В сфере ретейла и FMCG несколько иная картина: 67 % предприятий увеличили IT-бюджеты, 13 % зафиксировали отсутствие изменений, а 20 % — снижение. Рост бюджетов обусловлен не только инвестициями в новые направления, но и вынужденным увеличением затрат из-за удорожания инфраструктуры, логистики и выполнения регуляторных требований. Свою роль играет информационная безопасность, которая является одним из приоритетных направлений во многих компаниях.

В нефтегазовой отрасли ситуация крайне неоднородная: у 30 % компаний бюджеты выросли, у других 30 % — сократились. В целом преобладает тенденция к осторожности и оптимизации: отрасль находится под давлением макроэкономических факторов, колебаний цен на сырьё, высокой ключевой ставки и санкций. Многие отмечают не сокращение, а требование более строгого обоснования затрат, перенос неприоритетных задач, жёсткий контроль сверху.

Системное давление испытывает машиностроение: только 19 % предприятий в текущем году увеличили IT-бюджеты, а 44 % сообщили об их сокращении. Это связано со спадом в отрасли, снижением спроса, например, в строительстве. При этом часть расходов поддерживается на минимально необходимом уровне (поддержка инфраструктуры), а новые проекты либо откладываются, либо переводятся на модель аренды и облачных сервисов, что меняет саму структуру бюджетирования.

В транспорте и логистике динамика бюджетов сильно различается. Половина компаний сохранила бюджеты на прежнем уровне, ещё 19 % увеличили, однако значительная часть (31 %) их сократила. Респонденты отмечают рост расходов на информационную безопасность и автоматизацию, а также на реализацию программ импортозамещения техники и ПО.

«В условиях высокой ключевой ставки и роста издержек многие компании вынуждены секвестировать затраты на IT. Приходится балансировать: что-то заморозить, что-то перевести в OPEX, что-то оптимизировать. Исследование показало, что самый часто встречающийся вызов для IT-директоров, который всегда находится в приоритете при формировании бюджетов — это импортозамещение, его отметили больше половины респондентов. Среди актуальных вызовов также кибербезопасность, дефицит кадров и требования регуляторов. Стремительно растёт интерес к теме ИИ, уже сегодня он становится мощным драйвером повышения эффективности бизнеса. Согласно нашему исследованию, у 36 % опрошенных компаний есть бюджеты на ИИ и работу с данными», — прокомментировал результаты исследования заместитель генерального директора К2Тех.

