Selectel выпустила обновлённую ИИ-платформу с расширенными возможностями масштабирования моделей и внедрения в бизнес-процессы

Компания Selectel, являющаяся специализированным поставщиком IT-решений на базе собственной сети дата-центров, сообщила об обновлении собственной ИИ-платформы, упрощающей внедрение искусственного интеллекта в корпоративные процессы и позволяющей организациям быстро разворачивать и масштабировать ИИ-модели в облаке без необходимости самостоятельно настраивать IT-инфраструктуру для работы с ними.

Ключевым изменением ИИ-платформы Selectel стала обновлённая версия Foundation Models Catalog — сервиса для тестирования, запуска и интеграции больших языковых моделей (LLM) в приложения и бизнес-процессы, дополненного средствами управления ИИ-моделями через REST API и пользовательский интерфейс, а также инструментами мониторинга и автоматизации, помогающими отслеживать работу моделей и улучшать их производительность.

Среди прочих обновлений в продукте разработчик отмечает следующие:

встроенные средства развёртывания ИИ-моделей на выделенной инфраструктуре с возможностью быстрого автомасштабирования;

доработанная архитектура платформы: в качестве основного компонента для инференса задействован vLLM — высокопроизводительный open source-фреймворк для запуска LLM;

в каталог добавлены новые open source-модели: решения от IBM (Granite), Alibaba (Qwen), DeepSeek, Microsoft (Phi), Mistral AI и OpenAI;

улучшенный пользовательский интерфейс: в каталоге появилась фильтрация по характеристикам, упрощающая поиск и выбор подходящих моделей.

Оплата за пользование ИИ-платформой Selectel осуществляется за фактически используемые вычислительные ресурсы. В ближайшее время заказчикам станет доступна новая модель тарификации по количеству токенов.

