MWS Cloud запустила сервис GPT Model Hub для работы с большими языковыми моделями

Компания MWS Cloud (входит в МТС Web Services) сообщила о запуске GPT Model Hub — облачного сервиса для развёртывания и использования больших языковых моделей (LLM) в инфраструктуре MWS Cloud Platform. Решение предоставляет готовую платформу для работы с ИИ-моделями и обеспечивает их безопасное, масштабируемое и управляемое использование.

GPT Model Hub запущен на базе платформы MWS GPT и предоставляет доступ к большим языковым моделям через API внутри MWS Cloud Platform. В составе сервиса представлены 10 больших языковых моделей, среди которых ведущие мировые открытые LLM: DeepSeek, Google Gemma, Alibaba Qwen, Zhipu AI, Moonshot AI, BAAI и другие. До конца года будут добавлены ещё 10 моделей, включая модели TTS (преобразующие текст в речь) и ASR (преобразующие аудио в текст), а также реранкеры.

Сервис может использоваться разработчиками и организациями для внедрения ИИ-ассистентов в продукты, построения интеллектуального поиска, обработки текстовых данных, автоматизации поддержки, создания ИИ-инструментов для сотрудников и решения прочих задач.

Модели доступны через OpenAI-совместимый API и могут быть интегрированы в backend-сервисы, developer-инструменты и пользовательские приложения. Сервис предоставляется по модели самообслуживания через консоль управления MWS Cloud Platform. LLM развёртывается по клику за несколько секунд и сразу доступна для работы через точку подключения в облаке MWS. Встроенные в платформу ресурсная модель, политики доступа и биллинга упрощают управление сервисом и позволяют отслеживать расходы на уровне проектов и команд.

