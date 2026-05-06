Президент OpenAI оказался владельцем долей в Cerebras и CoreWeave, у которых миллиардные сделки с самой OpenAI

Соучредитель и президент OpenAI Грег Брокман (Greg Brockman), по сообщению ресурса Datacenter Dynamics, владеет долями в ряде технологических компаний: Cerebras, CoreWeave, Stripe и Helion. С дувмя из них OpenAI имеет контракты на десятки миллиардов долларов. Об этом стало известно в ходе судебного разбирательства, инициированного миллиардером Илоном Маском (Elon Musk).

В декабре 2015 года Брокман вместе с Маском, Сэмом Альтманом (Sam Altman) и др. основали некоммерческую организацию OpenAI с целью разработки безопасного и самодостаточного ИИ. После того, как Маск в 2019 году покинул компанию, Альтман стал генеральным директором, и OpenAI сформировала дочернюю коммерческую структуру для привлечения средств. В тот момент Брокман получил крупную долю в OpenAI, оцениваемую сейчас примерно в $30 млрд.

В своём иске Маск пытается получить от OpenAI крупную материальную компенсацию, добиться отстранения Альтмана и Брокмана от управления компанией и трансформировать её обратно исключительно в некоммерческую организацию. Примечательно, что Брокман в момент основания OpenAI пообещал пожертвовать организации $100 тыс., но так этого и не сделал.

В том же 2019 году, как стало известно, Брокман начал покупать акции CoreWeave: его доля по состоянию на апрель 2026 года оценивается в $817,37 тыс. Между тем сама OpenAI заключила ряд соглашений по аренде ИИ-инфраструктуры у CoreWeave, обязавшись потратить на услуги этой компании в общей сложности $22,4 млрд.

В ходе более раннего судебного разбирательства, инициированного Маском в 2024 году, выяснилось, что OpenAI рассматривала возможность приобретения компании Cerebras — разработчика ИИ-ускорителей. С этим стартапом OpenAI недавно заключила соглашение на приобретение оборудования стоимостью более $20 млрд. Выяснилось, что по состоянию на конец 2025 года стоимость доли Брокмана в Cerebras составляет $2,82 млн.

В 2023 году Брокман также начал скупать акции Helion Energy, которая занимается разработкой термоядерных реакторов: на конец прошлого года его доля в деньгах составляла $433,58 тыс. Любопытно, что Альтман инвестирует в эту компанию с 2015-го и до нынешнего года входил в совет её директоров. При этом OpenAI намерена закупать термоядерную энергию у Helion в «огромных объёмах».

Что касается компании Stripe (создаёт решения для приёма и обработки электронных платеже), то в ней Брокман получил долю ещё до начала работы в OpenAI. В Stripe он трудился на позиции технического директора, а его доля в этой фирме составляет в акциях $471,26 млн. Stripe обрабатывает часть платежей OpenAI. В 2023 году было объявлено о трёхлетнем контракте стоимостью $60 млн.

