CoreWeave расширила партнёрские отношения с OpenAI, заключив новое соглашение на сумму $6,5 млрд. Таким образом, общая сумма контрактов с OpenAI достигла $22,4 млрд, сообщает Reuters. Речь идёт уже о третьей крупном заказе OpenAI мощностей у CoreWeave в этом году. Первоначальный договор на $11,9 млрд заключили в марте 2025 года, в мае последовало новое соглашение на $4 млрд. Партнёры продолжают углублять сотрудничество, поскольку OpenAI ищет всё новые вычислительные мощности.

Объявление последовало за анонсом, обещающим крупные обновления инфраструктурного проекта Stargate, курируемого OpenAI. На днях компания объявила, что намерена открыть в США пять новых ЦОД совместно с Oracle и SoftBank. В компании утверждают, что совокупная мощность пяти новых площадок, флагманского объекта в техасском Абилине (Abilene и проектов с CoreWeave составит до 7 ГВт, а инвестиции — более $400 млрд в следующие три года.

В CoreWeave заявляют, что предложение на рынке очень отстаёт от спроса. В компании стремятся диверсифицировать свои партнёрские отношения, сократив зависимость от Microsoft, которая некогда была эксклюзивным поставщиком инфраструктуры для создателей ChatGPT. В 2024 году на инфраструктуру для Microsoft (в интересах OpenAI) приходилось 62 % выручки CoreWeave. Однако разлад между OpenAI и Microsoft усиливается, так что последняя теперь намерена самостоятельно наращивать ИИ-мощности. CoreWeave же обещает «квартал диверсификации» с привлечением «действительно замечательных, известных и кредитоспособных клиентов».

Ранее на этой неделе NVIDIA заявила, что намерена инвестировать до $100 млрд в OpenAI и поставит ей ИИ-ускорители для дата-центров, это знаменует собой объединение крупнейших отраслевых бизнесов в гонке ИИ. Сделка NVIDIA и OpenAI обеспечит первой долю в капитале одного из крупнейших клиентов и уже вызвала опасения у антимонопольных органов. Более того, NVIDIA также инвестировала и в CoreWeave, она владеет более 5 % компании и является вторым по величине её клиентом (15 %). CoreWeave, в свою очередь, приобрела немало оборудования NVIDIA и подписала с компанией соглашение на $6,3 млрд, согласно которому производитель чипов гарантированно выкупит все облачные мощности, не проданные клиентам до апреля 2032 года.

