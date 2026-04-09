OpenAI приостановила проект Stargate в Великобритании из-за дорогой электроэнергию и неподходящих законов

OpenAI приостановила проект Stargate в Великобритании, анонсированный в сентябре в партнёрстве с неооблаком Nscale и NVIDIA, поскольку нормативно-правовая среда страны и высокая стоимость электроэнергии не способствуют его реализации. Компания не отказывается от проекта Stargate UK целом, но ждёт, когда появятся «подходящие условия, которые позволят осуществить долгосрочные инвестиции в инфраструктуру», — заявил представитель OpenAI ресурсу CNBC.

CNBC отметил, что цены на промышленную энергию в Великобритании — одни из самых высоких в мире, что наряду со сложностями с получением разрешения на подключение к национальной электросети является ключевым препятствием для развития ИИ-инфраструктуры в стране. К тому же местные законодатели стремятся разработать новые правила по поводу использования защищённого авторским правом контента в ИИ-моделях. Впрочем, по словам источника, непосредственно знакомого с ситуацией, OpenAI и Nscale всё ещё ведут переговоры о будущем проекте.

В июле 2025 года OpenAI подписала меморандум о взаимопонимании (MOU) с правительством Великобритании, планируя разместить вычислительные мощности в нескольких локациях. Первый ЦОД компания хотела развернуть на территории бизнес-парка Cobalt Park в английском Ньюкасле (Newcastle), который относится к Зоне развития ИИ (AI Growth Zone). OpenAI намеревалась развернуть 8 тыс. ИИ-ускорителей в начале 2026 года, а затем увеличить их количество до 31 тыс. Этих мощностей было бы достаточно для использования ИИ-моделей OpenAI в работе критически важных государственных сервисов, в регулируемых отраслях, например, финансовой, и партнёрства в сфере национальной безопасности.

В марте сообщалось, что Великобритания собиралась отложить изменения в своих правилах авторского права, которые упростили бы использование медиаконтента ИИ-компаниями, из-за возражений создателей контента. В опубликованном правительством докладе об авторском праве и ИИ было отмечено, что большинство респондентов, участвовавших в публичных консультациях, «отклонили первоначальное предпочтительное предложение: широкое исключение с возможностью отказа». «Многие отклики поступили от представителей креативных индустрий, которые опасались, что такой подход позволит генеративному ИИ учиться на их работах без компенсации и конкурировать с ними», — говорится в докладе.

Несмотря на приостановку проекта, представитель OpenAI заявил об огромном потенциале для будущего ИИ в Великобритании. «В Лондоне находится наш крупнейший международный исследовательский центр, и мы поддерживаем стремление правительства стать лидером в области ИИ», — сообщил он, добавив, что компания продолжает расширять своё присутствие в стране, а также выполнять обязательства в рамках меморандума о взаимопонимании с правительством. Примечательно, что ранее OpenAI наняла бывшего канцлера британского Казначейства для глобального расширения проекта Stargate.

