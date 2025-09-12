OpenAI и NVIDIA инвестируют миллиарды долларов в британские дата-центры

Компании OpenAI и NVIDIA, по сообщению Bloomberg News, намерены в ближайшее время объявить о масштабных инвестициях в инфраструктуру дата-центров в Великобритании. Речь идёт о вложениях в размере «миллиардов долларов».

Ожидается, что анонс будет сделан на следующей неделе во время второго государственного визита президента США Дональда Трампа в Великобританию, который пройдёт с 17 по 19 сентября. Король Карл III и королева Камилла примут американского лидера и его жену Меланию в Виндзорском замке в графстве Беркшир.

В состав делегации США войдут руководители ряда американских корпораций, включая генерального директора OpenAI Сэма Альтмана (Sam Altman) и главу NVIDIA Дженсена Хуанга (Jensen Huang). Ожидается, что эти компании в рамках финансирования развития британских ЦОД объединят усилия с лондонской фирмой Nscale Global Holdings Ltd. В целом, как ожидается, во время предстоящего визита Трампа американские компании из различных отраслей объявят о десятках миллиардов долларов инвестиций в Великобританию. Представители OpenAI и NVIDIA ситуацию пока никак не комментируют.

OpenAI стремится укрепить позиции в Европе, где она сталкивается с гораздо более строгим регулированием, нежели в США. С мая нынешнего года компания реализует программу OpenAI for Countries, которая предполагает создание ИИ ЦОД по всему миру. Первым европейским дата-центром, создающимся в рамках этой инициативы, станет объект Stargate Norway в Норвегии. На начальном этапе мощность этого ЦОД составит 230 МВт с возможностью последующего добавления ещё 290 МВт.

Интерес к развитию инфраструктуры дата-центров в Великобритании проявляют и другие американские компании. В частности, в конце прошлого года стало известно о том, что Cloud HQ, CyrusOne, CoreWeave и ServiceNow намерены вложить около $8,22 млрд в строительство ЦОД в этой стране.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: