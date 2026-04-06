Британцы пытаются «заманить» к себе Anthropic после конфликта с Пентагоном

Британское правительство пригласит Anthropic расширить присутствие в Соединённом Королевстве, пытаясь извлечь выгоду из конфликта многомиллиардного стартапа с американским военным ведомством, сообщает The Financial Times.

Как сообщают осведомлённые источники, Министерство науки, инноваций и технологий разработали предложения для американского ИИ-бизнеса. В числе предложений — расширение офиса Anthropic в Лондоне и даже т.н. «двойной листинг», при котором акции компании торговались бы не только в США, но и в Великобритании.

Правительство поддержало план, который будет представлен главе Anthropic Дарио Амодеи (Dario Amodei) в ходе его визита в Великобританию в конце мая. Источники сообщают, что в последние недели попытки убедить руководство стартапа в необходимости расширить присутствие в Великобритании усилились после того, как Пентагон и президент США раскритиковали позицию Anthropic относительно использования ИИ в военных целях. Министерство обороны США назвало стартап угрозой для цепочки поставок.

После этого мэр Лондона Садик Хан (Sadiq Khan) написал Амодеи письмо с предложением выбрать Лондон в качестве надёжной базы для компании. Обращение к Anthropic сделано на фоне общемировых усилий по созданию суверенных ИИ-мощностей в отдельных странах и регионах и попытках снизить зависимость от иностранных компаний, не в последнюю очередь американских гиперскейлеров. Представители правительства также заявили о создании специальной группы Global Talent Taskforce для активного продвижения инвестиций, инноваций и масштабирования бизнеса в стране.

В марте Великобритания объявила о намерении создать за £40 млн лабораторию для перспективных ИИ-исследований с использованием пользовательской базы и учёных страны для прорывов в науке, здравоохранении и транспорте. Местные чиновники признают, что конкуренты, способные превзойти американские научные проекты, в Соединённом Королевстве пока отсутствуют. При этом власти всё равно стремятся к партнёрству с американскими структурами.

На сегодня в подразделении Anthropic в Великобритании работает около 200 человек, из них — 60 исследователей. При этом в прошлом году старшим советником компании был назначен бывший премьер-министр Риши Сунак (Rishi Sunak), который также является советником Microsoft. Ещё одного местного политика, бывшего канцлера британского Казначейства Джорджа Осборна (George Osborne), наняла OpenAI, которая объявила в марте о расширении присутствия в Лондоне. Город станет крупнейшей базой для исследований компании за пределами США. Наращивает бизнес в британской столице и Google, где находится принадлежащая ей ИИ-лаборатория DeepMind, для которой уже завершается строительство огромного кампуса стоимостью £1 млрд.

Новые усилия по налаживанию партнёрства с Anthropic предпринимаются в преддверии IPO компании, которое может состояться уже в 2026 году. Источники сообщают, что «мечта» правительства — убедить компанию провести двойной листинг акций в США и Великобритании, но признаётся, что такой сценарий крайне маловероятен.

Тем не менее, источники во властных структурах сообщают о ведении регулярного диалога с Anthropic, основанного на меморандуме о взаимопонимании, совместной работе над ускорением научного прогресса и создании надёжной цепочки поставок для ИИ, подписанном с компанией в прошлом году.

