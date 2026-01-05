Anthropic купит сотни тысяч ИИ-ускорителей Google TPU напрямую у Broadcom

Anthropic приобретёт около 1 млн Google TPU v7 (Ironwood) с тем, чтобы запустить их на контролируемых ею объектах, сообщил в соцсети Х ресурс SemiAnalysis. Ранее сообщалось, что примерно 400 тыс. компания купит напрямую у Broadcom в стойках за примерно $10 млрд, а остальные 600 тыс. единиц TPU v7 будут доступны посредством Google Cloud Platform (GCP) в рамках сделки на сумму около $42 млрд, что составляет большую часть увеличения портфеля заказов GCP на $49 млрд или на 46 %, о котором сообщалось в отчёте за III квартал 2025 года.

В случае с закупаемыми напрямую ускорителями TeraWulf и Cipher Mining будут ответственны за инфраструктуру ЦОД, а европейское неооблако Fluidstack будет заниматься настройкой оборудования на месте, прокладкой кабелей, первичным тестированием, испытаниями при приёмке и удалённым обслуживанием, освободив Anthropic от бремени управления физическими серверами. По слухам, эти системы получать упрощённую топологию интерконнекта. Сделки Fluidstack с обоими операторами ЦОД, ранее ориентированными на криптомайнинг, финансово застрахованы Google, которая к тому же является совладельцем TeraWulf и может получить долю в Cipher Mining. Любопытно, что оба оператора частично связаны и с AWS.

Хотя Google закупает TPU через Broadcom, которая тоже хочет свою маржу, это всё равно лучше, чем та маржа, что требует NVIDIA не только за продаваемые ускорители, но и за всю систему целиком, включая процессоры, коммутаторы, сетевые карты, системную память, кабели, разъёмы и т.п. По оценкам, SemiAnalysis, совокупная стоимость владения (TCO) на один чип Ironwood для полной конфигурации с топологией 3D-тор примерно на 44 % ниже, чем у серверов GB200, что с лихвой компенсирует примерно 10-% отставание TPU от GB200 по пиковым производительности и пропускной способности памяти.

При этом реальная, а не теоретическая производительность (Model FLOP Utilization, MFU) у TPU, по мнению SemiAnalysis, может быть выше, чем у конкурентов. Основная причина заключается в том, что заявляемые NVIDIA и AMD показатели производительности (Флопс) значительно завышены. Даже в синтетических тестах, значительно отличающиеся от реальных рабочих нагрузок, Hopper достиг лишь около 80 % пиковой производительности, Blackwell — около 70 %, а серия MI300 от AMD — 50–60 %.

Как полагают в SemiAnalysis, даже сдача ускорителей на сторону выгодна Google за счёт того, что TCO в пересчёте на час аренды может быть примерно на 30 % ниже, чем у GB200, и примерно на 41 % ниже, чем у GB300. Несмотря на высокий спрос, Google не может поставлять TPU в желаемом темпе, отметил SemiAnalysis, полагая, что основная проблема заключается в бюрократии Google — от первоначальных обсуждений до подписания генерального соглашения об оказании услуг (Master Services Agreement) проходит до трёх лет. Неооблака, включая Fluidstack, отличаются гибкостью и оперативностью, что облегчает им взаимодействие с новыми поставщиками услуг дата-центров, например, с реорганизованными криптомайнерами.

Однако у неооблаков, среди инвесторов которых числится NVIDIA, таких как CoreWeave, Nebius, Crusoe, Together, Lambda, Firmus и Nscale, есть существенный стимул не внедрять конкурирующие технологии в своих дата-центрах: TPU, ускорители AMD и даже коммутаторы Arista — всё это под запретом. Это оставляет огромную нишу на рынке хостинга TPU, которая в настоящее время заполняется комбинацией майнеров криптовалют и Fluidstack, сообщил SemiAnalysis. По мнению SemiAnalysis, в ближайшие месяцы всё большему числу компаний-неооблаков предстоит принимать непростое решение между развитием возможностей хостинга TPU и получением квот на новейшие и лучшие системы NVIDIA Rubin.

