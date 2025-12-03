Foxconn поможет Google c TPU-серверами, а Google поможет Foxconn с «умными» роботами

Foxconn получила крупный заказ Google на поставку TPU-узлов, сообщил ресурс Taiwan Economic Daily со ссылкой на информированные источники. С учётом того, что Meta✴ планирует использовать ИИ-ускорители TPU в своих ИИ ЦОД в 2027 году, у Foxconn появилась возможность укрепить партнёрство с обоими гиперскейлерами. Да и самой Google уже сейчас катастрофически не хватает TPU для собственного облака. Foxconn уже является ключевым поставщиком платформ NVIDIA, хотя последняя всё больше ужесточает контроль над производством.

По данным источников, ИИ-серверы для Google в основном поставляются в виде стоек с TPU. В этом году Google анонсировала тензорный ускоритель седьмого поколения TPU v7 Ironwood, первый чип компании, специально созданный для инференса, хотя область его применения также включает обучение крупномасштабных моделей и сложное обучение с подкреплением (RL). На его базе можно создавать кластеры (Pod) с объединением в единый вычислительный комплекс до 9216 чипов.

По собственным данным Foxconn, он уже способна выпускать более 1000 ИИ-стоек в неделю. К концу 2026 года компания планирует увеличить этот показатель до более 2000 ед./нед. Также планы Foxconn включают расширение присутствия в США, где компания намерена не только осуществлять сборку серверов, но и наладить производство ключевых компонентов, таких как кабели, сетевое оборудование, системы теплоотвода и электропитания.

Помимо выпуска ASIC-серверов, сотрудничество Foxconn и Google включает создание роботов, управляемых ИИ. Foxconn заключила партнерство с Intrinsic, робототехнической компанией, входящей в состав Alphabet, материнской компании Google, с целью создания совместного предприятия в США для строительства завода по выпуску роботов с поддержкой ИИ.

Партнёры планируют интегрировать ИИ-платформу Intrinsic и интеллектуальную производственную платформу Foxconn для создания адаптивных интеллектуальных робототехнических решений, что ещё больше повысит эффективность производственных объектов Foxconn и всей её экосистемы.

В прошлом месяце Google выпустила большую языковую модель Gemini 3, которая, как утверждается, превзошла OpenAI GPT-5 по нескольким ключевым показателям и ИИ-модели других конкурентов, что также способствовало росту популярности TPU. Согласно данным инсайдеров, Google призвала цепочку поставок ускориться в связи с предстоящим поступлением новых крупных заказов на TPU.

